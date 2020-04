Coronavirus : près de 2000 plaques de plexiglas produites chaque jour à St Avold

Basé sur la plateforme chimique de St Avold-Carling, Altuglas tourne à plein régime pour équiper notamment la grande et moyenne distribution. Depuis l'annonce du déconfinement, de nouveaux clients sollicitent l'entreprise mosellane.

C’est une entreprise qui ne connaît pas la crise, malgré le contexte sanitaire actuel. Situé sur la plateforme chimique de St Avold-Carling, et spécialisé dans la fabrication de plaques en plexiglas, Altuglas International tourne à plein régime, depuis le début de la crise sanitaire. Sa production a augmenté de 20% et chaque jour, ce sont entre 1500 et 2000 plaques qui sont fabriquées par les 120 salariés du site mosellan.

Des clients dans toute l'Europe

Dans un premier temps, Altuglas a travaillé pour la grande distribution. Les super et hypermarchés avaient besoin de plaques transparentes pour protéger leurs hôtesses de caisses. Mais depuis deux semaines et l'annonce d'un déconfinement progressif à partir du 11 mai prochain, de nouveaux clients ont sollicité l'entreprise mosellane.

David Mercier, le directeur d' Altuglas à St Avold évoque les nouveaux clients de l'entreprise

Le carnet de commandes de Altuglas est plein jusqu'à fin juin. Mais de nouvelles demandes pour juillet ont déjà été enregistrées. Cette entreprise travaille pour des clients français et européens. Actuellement, le délai de livraison est entre 2 à 3 semaines.

Des postes de travail renforcés et sécurisés

Pour faire face à cette forte demande, la direction du site de St Avold a procédé a dû adapter son outil de production : l'usine tourne 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24. Certains postes ont été renforcés.

David Mercier, le directeur d' Altuglas à St Avold évoque l'organisation des moyens de production

Pour rassurer les salariés , les locaux sont désinfectés plusieurs fois par jour et la température des chauffeurs qui entrent sur le site est prise à chaque fois. Quant au personnel administratif et commercial du site, il a été placé en télétravail.