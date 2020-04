Coronavirus : près de 83 000 euros d'aides directes versées aux commerçants par la mairie de Beaucaire

La décision a été votée lors d'un conseil municipal extraordinaire qui s'est tenu à Beaucaire le 25 mars après le premier tour des élections. Julien Sanchez, le maire Rassemblement National (réélu) souhaitait que les commerces fermés ou impactés pour cause de coronavirus puissent bénéficier d'une aide financière directe. "Un dispositif unique en France " selon lui. Cécile Guillo est propriétaire du restaurant "Le Simple" et présidente de l'association des commerçants de Beaucaire. "Il y a trois sortes d'aides, ceux qui sont comme moi locataire de la mairie, sont exemptés de leur loyer, ceux qui ont des loyers via des bailleurs privés eux, se voient dotés de l'argent nécessaire pour payer ces loyers, la 3e partie, ce sont ceux qui sont propriétaires de leurs murs. Eux perçoivent une allocation forfaitaire de 1000 euros. Très sincèrement, c'est une aide considérable en ces temps très difficiles pour le commerce."

2 mois de loyer payés

Nathalie Lang possède l'institut de beauté Bel' Ongle à Beaucaire. Elle ne travaille plus depuis le début du confinement. Elle a elle aussi bénéficié d'une aide. "J'ai envoyé un mail à la mairie avec mon numéro de Siren, 3 quittances de loyer, la photocopie de ma carte d'identité et un RIB. Au bout de quelques jours, j'ai reçu l'argent, versé directement par le Trésor Public sur mon compte bancaire, l'équivalent de deux mois de loyer. Cette aide a été une bulle d'oxygène immédiate." Elle espère également bénéficier des aides de l'Etat pour voir venir.

Plus de 60 commerçants aidés

Actuellement, ce sont 65 commerçants qui ont été aidés pour un montant total de 82 782,54 €.