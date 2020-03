Coronavirus : PSA, Michelin, Baccarat... plusieurs industriels mettent leurs sites à l'arrêt

Face à l'épidémie de coronavirus qui s'aggrave lourdement en France, plusieurs industriels ferment leurs sites de production, en France et parfois à l'étranger.

PSA ferme tous ses sites français

Le constructeur automobile PSA, qui emploie 51.000 salariés en France, va fermer dans les jours qui viennent ses sites de production en France et en Europe. Une décision confirmée par un communiqué du groupe ce lundi.

C'est le site de Mulhouse qui a fermé ses portes le premier, ce lundi à 13h. "Toutes les usines de PSA en France seront à l'arrêt demain soir", a précisé Jean-Pierre Mercier, de la CGT du groupe. "Cela fait beaucoup de temps perdu pour la lutte contre le coronavirus et sa propagation, et pour défendre la santé des salariés", a-t-il regretté, jugeant que "la direction aurait dû prendre cette décision bien plus tôt". Selon Franck Don de la CFTC, "le télétravail sur les sites tertiaires sera généralisé".

Sur le site de Sochaux dans le Doubs, selon la CGT et FO, la production cessera après l'équipe de nuit ce mardi matin, 17 mars, à 5h00, indique France Bleu Belfort Montbéliard.Cette suspension de la production était réclamée par l'ensemble des syndicats, parce que "l'heure est grave, il faut savoir choisir ses priorités" écrivent notamment la CFE-CGC avec FO et la CFTC. La CFDT et la CGT réclament "des mesures de confinement extrêmement fermes". Une rare unanimité syndicale, note France Bleu Belfort.

Le site de Rennes- La Janais fermera ce mardi à 21h30, a indiqué la direction aux syndicats. Pour l'heure, on ignore s'il s'agira de chômage partiel ou de congés. Un nouveau CSE extraordinaire doit se tenir pour trancher sur cette question.

Michelin arrête ses sites en France, en Italie et en Espagne pour une semaine au moins

Le fabricant de pneus Michelin cesse ses activités dans les trois pays d'Europe les plus touchés par le coronavirus : la France, l'Italie et l'Allemagne. Une fermeture prévue jusqu'au 22 mars. L'arrêt de production sera effectif dès ce mardi 17 mars, explique France Bleu Pays d'Auvergne.

Le groupe dit vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de confinement mis en place dans ces pays, et contribuer à ralentir l'évolution de la pandémie.

Pour ces trois pays, 20.000 salariés, répartis sur 21 sites industriels, sont concernés. Sur toute la France, environ 10.000 salariés, répartis sur 14 sites, seront au repos forcé. Seul le site de Bassens, près de Bordeaux, restera actif, car c'est un point stratégique des activités du groupe.

Baccarat stoppe sa production

La production de la cristallerie Baccarat, en Lorraine, est à l'arrêt complet jusqu'au 26 avril. C'est une première dans l'histoire de l'usine. La quasi totalité des 520 salariés sont au chômage technique. Seules des équipes de maintenance et de fusion restent mobilisés pour alimenter les fours : "C'est du cristal en fusion, on ne peut pas se permettre de les arrêter parce que sinon le four meurt, les briques réfractaires se solidifient. On ne peut plus démarrer un four qui n'a plus été alimenté, ce sont des fours qui coûtent entre 3 et 4 millions d'euros, c’est de l’industrie lourde", explique le responsable de la CGT à France Bleu sud Lorraine.

Chez Airbus, Force ouvrière réclame le confinement des personnels

Le syndicat majoritaire chez le groupe Airbus, Force Ouvrière, appelle solennellement la direction du géant de l'aéronautique à confiner l'ensemble de ses personnels et à stopper toute une partie de son activité.

Sur France Bleu Occitanie, Dominique Delbouis, coordinateur FO chez Airbus , précise : "Il est temps pour tout le monde de prendre ses responsabilités, l'urgence absolue est d'enrayer cette pandémie". Il parle bien d'arrêter les chaînes d'assemblage . 25.000 salariés travaillent chez Airbus à Toulouse.