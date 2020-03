Coronavirus : PSA va fermer tous ses sites de production en France

PSA décide à son tour de mettre progressivement ses usines à l'arrêt, a appris ce lundi France Bleu Belfort Montbéliard de sources syndicales. Sur le site de Sochaux dans le Doubs, selon la CGT et FO, la production cessera après l'équipe de nuit ce mardi matin, 17 mars, à 5h00. Les modalités de cette mise à l'arrêt doivent encore être précisées. On ne sait pas encore ce qui sera décidé pour le centre technique de Belchamp de Voujeaucourt (Doubs).

Cette suspension de la production était réclamée par l'ensemble des syndicats, parce que "l'heure est grave, il faut savoir choisir ses priorités" écrivent notamment la CFE-CGC avec FO et la CFTC. La CFDT et la CGT réclament "des mesures de confinement extrêmement fermes". Rare unanimité syndicale.

Un vent de panique secoue les salariés

"La direction a annoncé la fermeture de tous ses sites industriels dans les jours qui viennent, à commencer par celui de Mulhouse cet après-midi", a indiqué à l'AFP Franck Don, de la CFTC PSA. "Les autres sites industriels suivront", a souligné Christine Virassamy, déléguée centrale CFDT chez PSA, en évoquant le "vent de panique qui secoue les salariés" face à l'épidémie de coronavirus dans l'Hexagone.

Cela fait beaucoup de temps perdu

"Toutes les usines de PSA en France seront à l'arrêt demain soir (mardi)", a affirmé Jean-Pierre Mercier, de la CGT. "Cela fait beaucoup de temps perdu pour la lutte contre le coronavirus et sa propagation, et pour défendre la santé des salariés", a-t-il regretté, jugeant que "la direction aurait dû prendre cette décision bien plus tôt". Selon Franck Don de la CFTC, "le télétravail sur les sites tertiaires sera généralisé".

PSA emploie 51.000 salariés en France. Le constructeur automobile PSA, implanté à Sochaux, fait travailler 10.000 personnes, 8.000 salariés en CDI et quelque 2.000 intérimaires. En comptant les sous-traitants, PSA fait vivre au total quelque 45.000 personnes dans le pays de Montbéliard.