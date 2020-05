Déconfinement : PSA va rouvrir l'usine de Mulhouse

Le constructeur automobile PSA annonce ce lundi 4 mai la réouverture très progressive de ces usines en Europe. Les sites français sont à l'arrêt depuis mi-mars depuis le confinement. Seules les installations mécaniques vont rouvrir dès le 11 mai.Cela concerne à Mulhouse les ateliers deforge, fonderie et mécanique. Aucune date n'a été fixée pour la ligne de montage qui concerne la majorité des salariés.

Reprise sur la base du volontariat

Une centaine de salariés devraient donc se retrouver sur le site mulhousien à partir de lundi selon Julien Wostyn délégué central de la CGT à PSA-Mulhouse. Cette reprise se fera dans un premier temps sur la base du volontariat.

L'entreprise assure qu'"_un protocole de mesures sanitaires renforcées_" est mis en place avec notamment un contrôle de température à l'entrée des sites, des distributions de masques et de gel hydro-alcoolique, et le respect de distances de sécurité. "Mais entre la théorie et la pratique il y a un fossé, on attend le retour des salariés", explique la CGT à France Bleu Alsace.

5000 salariés à Mulhouse

Les ventes automobiles se sont effondrées en Europe en raison de la pandémie de Covid-19. Une chute de plus de 68% pour PSA.

PSA Automobiles emploie 51.000 salariés en France et environ 5000 à Mulhouse.