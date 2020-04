Une réunion en visioconférence est organisée ce mercredi 22 avril entre le premier ministre, Edouard Philippe et le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni. Elle portera sur le déconfinement. Mais les volets sanitaires et économiques seront aussi au cœur des discussions.

Coronavirus : quand la crise rapproche la Corse et Paris

La Corse et Paris renouent des liens. Avant même la réunion prévue ce jeudi entre le premier ministre et l’ensemble des présidents de régions, Edouard Philippe accorde à la Corse une attention toute particulière avec la tenue d’une réunion, dès la fin d’après-midi, sur la situation sanitaire et économique de l’île.

Cette réunion a été élargie aux députés, sénateurs, maires de Bastia et Ajaccio, ainsi que les représentants des associations des maires des deux départements.

Depuis plusieurs jours, il se disait que le premier ministre répondrait aux interrogations du conseil exécutif de Corse. C’est donc pour cette fin de journée.

Trois grands thèmes devraient être abordés. Le premier concernerait la stratégie de déconfinement. En coulisse , on ne cache pas qu’une stratégie adaptée au territoire insulaire serait la bienvenue.

Le deuxième volet porterait sur la question médicale, avec la demande, rappelons-le, de faire de la Corse un territoire d’expérimentation pour la chloroquine. Olivier Véran, le ministre de la Santé, assistant à la réunion, le conseil exécutif devrait donc être fixé sur cette requête.

Enfin on parlera économie. Comment faire face aux difficultés rencontrées par les entreprises ? Edouard Philippe devrait prendre le temps d’exposer les projets du gouvernement au cours de cette rencontre entièrement dédiée à la Corse.