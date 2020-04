Coronavirus : que mettent en place les villes du Nord-Pas-de-Calais pour aider les entreprises?

Selon une enquête de la Confédération des petites et moyennes entreprises, plus d'un dirigeant de PME sur deux craint la faillite. Pour conserver l'activité sur leurs territoires et soutenir les secteurs en difficulté, les communes du Nord et du Pas-de-Calais mettent en place des aides. France Bleu Nord les répertorie : l'article sera mis à jour régulièrement.

Valenciennes

La ville pris 12 mesures pour aider ses commerçants, artisans et indépendants. Parmi celles-ci : la suspension des loyers pour les commerces propriété de la ville, le report de 6 mois du paiement de la taxe foncière, ou encore le doublement de la subvention aux associations de commerçants.

Marcq-en-Baroeul

La commune de la métropole lilloise met en place un véhicule de surveillance urbaine, pour éviter les cambriolages dans les locaux vides, des commerces, des entreprises et des chantiers de la ville.

La Métropole Européenne de Lille

La MEL a pris une série de mesures économiques pour venir en aide aux entreprises dès le 13 mars : report du versement de la taxe de séjour métropolitain pour les hôteliers, remise des pénalités de retard pour les chantiers, ou encore exonération de loyers et charges dans les ruches d'entreprises, comme Euratechnologies ou la Plaine Image pendant toute la durée de l'urgence sanitaire.

L'agglomération Lens-Liévin

La communauté d'agglomération de Lens-Lévin débloque un million d'euros pour les artisans, les commerces et les petites entreprises. Un fond d'urgence qui prend la forme d'avances remboursables. L'aide peut se cumuler avec celles mises en place par l'Etat et la région.

La région Hauts-de-France

La région met en place un fond de solidarité renforcé pour les TPE : il s'agit d'une aide de 2 à 5.000 euros supplémentaire pour les TPE en difficultés, qui bénéficient déjà du fond de solidarité mis en place par l'état.

Quelques conditions pour en bénéficier : employer depuis le 1er mars entre un et dix salariés, avoir un solde de trésorerie à 30 jours négatif, s'être vu refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable de sa banque (ou ne pas avoir eu de réponse de sa banque sous 10 jours).