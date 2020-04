Comment trouver un électricien, un plombier-chauffagiste ou encore un dépanneur informatique dans cette période exceptionnelle d’épidémie de coronavirus qui impose un confinement ? Une liste de professionnels toujours actifs en Moselle est actualisée par la chambre de métiers et de l’artisanat.

Coronavirus : quel artisan peut me dépanner en Moselle ?

La liste des professionnels en Moselle est mise à jour sur le site de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Tout le monde n’a pas baissé le rideau durant cette période d’épidémie de coronavirus qui nous oblige à éviter le plus possible les contacts sociaux. Des activités restent essentielles, comme les commerces alimentaires, mais aussi d’autres pour nous éviter de vivre sans eau, sans chauffage, sans électricité. Ainsi, pour faire face à toutes les pannes, les dysfonctionnements et déconvenues, des artisans restent mobilisés chaque jour.

La question est comment les trouver ? La chambre de métiers et de l’artisanat de la Moselle met à jour une liste de professionnels qui se sont déclarés toujours actifs. Cette liste n’est pas exhaustive bien entendu car il faut se signaler sur le site de la CMA.