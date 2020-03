Coronavirus : quelle activité pour les bars-tabacs?

L'organisation a dû se faire dans la précipitation. Entre samedi soir, au moment de l'annonce d'Edouard Philippe, et dimanche matin, les propriétaires de bars-tabacs ont dû réorganiser leur commerce pour être en règle avec les consignes du gouvernement.

Pas d'accès aux comptoirs

Après consultation avec d'autres buralistes d'Issoudun, Alex, propriétaire du bar-tabac le Sainte Catherine, a ouvert ses portes ce dimanche matin à ses clients. Avec une surprise pour ceux qui n'avaient pas encore entendu la nouvelle : l'accès au bar a été condamné jusqu'à nouvel ordre. En bricolant un peu. "On a bloqué le comptoir et ses alentours avec des tables et des chaises" explique Alex.

Même son de cloche à Châteauroux, où Philippe Simon, co-propriétaire du Castel, "a mis en place un sens de circulation pour les clients, avec un marquage au sol" et où le bar a été _"barricadé_".

La plupart des clients avait entendu l'annonce du premier ministre la veille au soir "mais certains habitués sont arrivés pour acheter leur paquet de cigarette et n'ont pas pu boire leur traditionnel café" regrette Philippe Simon.

De gros risques économiques

La question économique inquiète grandement nos deux buralistes. Philippe Simon s'inquiète du fait qu'il n'a pas pu proposer de PMU, une "grosse activité" pour son commerce. Habituellement sept à travailler dans son bar-tabac, ils ne seront plus que deux ou trois à assurer le service jusqu'à la fin de la crise. Alex, de son côté, estime qu'il va devoir "adapter [m]es horaires" pour ne pas perdre d'argent.

En dépit de l'ouverture partielle de leur commerce, les deux buralistes estiment qu'ils devront mettre une partie de leurs employés au chômage partiel en attendant que l'épidémie passe.