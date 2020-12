Coronavirus : quelles conséquences pour les stations de ski à court, moyen et long terme ?

Avant de parler de l'avenir des stations de ski, on revient sur cette dernière déclaration d'Emmanuel Macron qui brandit le bâton envers ceux qui voudraient aller skier à l'étranger alors que les stations françaises sont maintenues fermées à cause du Covid. Qu'en pensez-vous ?

Emmanuelle George : Je pense qu'on est vraiment dans une situation inédite avec la non ouvertures de ces remontées mécaniques et d'un certain nombre de commerces. Cela marque la difficulté pour les stations. J'en veux pour preuve toutes les réactions aujourd'hui des principaux intéressés, les opérateurs de domaines skiables, puisque la période de Noël représente entre 15 et 20 % de leur activité totale sur la saison. Mais aussi celles des collectivités locales et puis plus largement cet écosystème des stations avec une multitude d'acteurs. Et donc là, il y a une vraie stupeur.

Après, à court terme, tout l'enjeu c'est de savoir si les clients viendront, et si ces station avec toute cette ensemble d'activités sont en capacité de les accueillir correctement, de proposer une offre d'expériences, de séjours intéressante. Et finalement de les satisfaire.

Et de limiter la casse en terme de fréquentation. Est-ce que celles qui s'en tireront le mieux, ce ne sont pas celles qui ont déjà joué la carte de la diversification des activités depuis des années, selon vous ?

Il y a différents niveaux dans cette dans votre question. Bien sûr, si les stations sont en capacité d'accueillir la clientèle , l'objectif est vraiment d'avoir un panel de prestations et d'activités. Et de ce point de vue, c'est clair qu'il y a un certain nombre de stations et de territoires en montagne qui ont souvent investi, souvent soutenues d'ailleurs par des politiques publiques, dans cette diversification touristique. Donc, ça c'est évidemment un élément. Et puis l'autre aspect, ce sont les impacts économiques et financiers et à moyen et long terme sur ces stations en fonction de leur situation actuelle et passée.

Cella dépend aussi de leur dépendance ou pas aux remontées mécaniques ? Si elles proposent déjà d'autres activités ou si elles n'ont pas d'autre atout que que des remontées mécanique, selon leur relief ou leur allitude ?

Domaines skiables de France (DSF) insiste souvent sur cet aspect-là, que le ski reste le produit d'appel des stations, quand bien même les pratiques des clients évoluent. Après, il y a clairement une grande diversité de stations avec une dépendance ou une spécialisation dans le ski qui est variable. Et c'est vrai que la catégorie des stations que l'on appelle "moyennes" ou de moyenne montagne, et qui souvent ont été considérées comme étant plus vulnérables à cause des aléas météo et du changement climatique, ont du trouver des ressources et en particulier dans la diversification touristique dont on parle beaucoup aujourd'hui

Est-ce que vous pensez que cette crise d'aujourd'hui va dessiner le nouveau tourisme à la montagne du futur, et ce qu'on va devoir faire autrement même là où le ski est resté à 90 % l'activité majeure ?

D'abord, la fréquentation estivale durant l'été 2020 a été assez importante dans les territoires de montagne, notamment dans les stations, c'est un élément à prendre en compte. Il faut voir maintenant comment rebondir. : est-ce que les gens qui ont découvert la montagne ou redécouvert la montagne l'été vont revenir et éventuellement revenir l'hiver.

Et il y a toute une réflexion à mener sur ces station en terme de modèle de transition. Et quand je dis la transition, ce n'est pas arrêter le ski. C'est voir comment ça se compose, avec une offre touristique plus diversifiée et aussi d'autres activités économiques. je pense à l'agriculture, à l'artisanat. Et de voir comment chaque station va définir spécifiquement la trajectoire d'évolution qui lui sera propre.