Coronavirus : quelles conséquences sur les chantiers ?

Conséquence de l'épidémie de Covid 19, rénovations d’immeubles, travaux de voirie, constructions du Grand Paris Express, des tours Duo dans la capitale ou du village olympique, tous ces chantiers sont actuellement mis entre parenthèses.

la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment a demandé aux entreprises d’accepter les dépannages considérés comme urgent. « A condition que des protections maximales soient instaurées » fait savoir Patrick Liébus, président de la CAPEB, interrogé ce jeudi matin sur France Bleu. « Les interventions chez les clients pour des problèmes de chauffage, de fuite d’eau, d’électricité peuvent être maintenues. On demande aux entreprises de les assurer, mais avec plus de protection que d’habitude, en se tenant à distance des autres, et avec le moins de contact possible avec les clients et les fournisseurs ».

Mardi soir le Premier ministre a affirmé qu’il n’était « pas impossible de travailler" sur les chantiers, à condition que "les règles de sécurité et les gestes barrières soient respectés". Mais pour la CAPEB, ces règles sont impossibles à mettre en place sur ce type d’activité. La confédération a d’ailleurs demandé aux artisans travaillant sur des chantiers non urgents de cesser temporairement leur activité. Car « Lorsque les personnels de chantier se déplacent » explique Patrick Liébus, « ils sont au moins deux, voir trois dans un même véhicule. Ils ne respectent pas les distances d’éloignement d’un mètre minimum. Ils ne sont pas équipés de masques. Sur site, ils travaillent les uns à côté des autres, et au minimum à deux, dans le secteur du bâtiment, pour des raisons de sécurité. Avoir des gants en plastique lorsque vous faites de la soudure est impossible et dangereux ».

De son côté, l’OPP BTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) a alerté les artisans sur le très haut risque de contamination entre collaborateurs sur les chantiers.

Les chantiers sont également mis au ralenti à la demande des clients :

La plupart des salariés du bâtiments qui travaillent dans la rénovation pratiquent leur activité dans des milieux fermés, des habitations. Or les clients, confinés chez eux, refuse de recevoir ces artisans, suivant les recommandations du gouvernement d’éviter de croiser plus de cinq personnes par jour. Ce qui est compréhensible reconnait Patrick Liébus.

Afin de limiter les risques de graves pertes financières, les artisans comptent sur les mesures d’accompagnement annoncées par le gouvernement, destinées aux salariés mais aussi aux indépendants et aux mandataires sociaux qui n’ont pas droit au chômage.