Coronavirus : quelles mesures de précaution sanitaire à l'usine Renault pour la reprise mardi ?

C'est la reprise de la production ce mardi pour la plus grosse usine du bassin Havrais, le site de Renault Sandouville rouvre ses portes aux ouvriers. Dès 4h50, la première équipe commencera à arriver sur place pour une prise de poste à 5H20. Depuis le 16 mars le site, comme tous ceux du constructeur automobile en France, était à l'arrêt. La production va donc reprendre a minima d'après la direction, les syndicats auraient souhaité attendre le déconfinement total.

Quelle organisation sur le site ?

Des barrières ont été installées avant les portiques d'accès à l'usine afin de baliser le sens de circulation. Les distances de sécurité à respecter sont peintes au sol en jaune et du gel hydroalcoolique est disponible dès le premier point de passage. L'usine de Sandouville compte quasiment 3 000 salariés, mais tous ne reprendront pas leur poste ce mardi.

A l'intérieur du site, des postes de secours sont installés en acs de besoin- photo transmise par un salarié

Les salariés doivent prendre leur température avant d'arriver sur le site et seront de nouveau soumis à une prise de température une fois sur place. Des tentes ont été installées à l'intérieur du site, elles servent de poste de secours en cas de besoin.

Voici le kit que recevra chaque salarié de l'usine Renault de Sandouville

Pour travailler à son poste, chaque ouvrier reçoit un kit avec un masque puisqu'il devient obligatoire de le porter, du gel hydroalcoolique et une bouteille d'eau. Pour l'exercice de lundi matin, il y avait également une collation. Dans les salles de repos du personnel, des marquages au sol et des panneaux indiquent les distances à respecter. Les consignes : pas plus de deux personnes par table et pas plus de 10 personnes par salle de repos. Enfin, les personnes qui exercent des métiers administratifs resteront en télétravail à leur domicile.