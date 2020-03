Coronavirus : qui travaille ? quel commerce ouvert ? quel dispositif si je dois suspendre mon activité ?

Qui travaille ce lundi ?

Françoise Souliman, préfet de l'Ardèche : "peuvent aller travailler toutes les personnes en charge de la santé, et tous ceux qui travaillent pour les magasins autorisés à ouvrir : pharmacies, commerces alimentaires, animaleries, banques et assurances, bureaux de tabac et presse, hôtels, opérateurs funéraires, garages auto, carrosseries, entreprises agricoles et teintureries, matériel informatique et téléphonie mais pour des réparations, pas de la vente. Tous ceux qui le peuvent doivent par contre faire du télétravail"

L'arrêté ministériel qui répertorie toutes les activités autorisées à ouvrir est consultable ICI.

Albert à Pierrelatte : peut-on déménager ?

Les sociétés de déménagements n'ont pas le droit de travailler, elles ne rentrent pas dans le cadre de l'arrêté. Donc, on peut déménager si on le fait soi-même et en petit comité.

Quid des gardes d'enfants pour les personnels réquisitionnés, notamment les soignants?

Françoise Souliman : "Accueil dans l'établissement d'origine de l'enfant, sur présentation d'une carte professionnelle ou bulletin de salaire, et à partir de mercredi déclaration sur l'honneur. Accueil gratuit".

Pour les aides à domicile

Jean-Philippe, patron d'une entreprise de services à la personne à Tournon : tous nos salariés sont en CDI, plus de 30 aides ménagères. Si quelques clients arrêtent de faire appel à nos services par prévention, comment faire avec mon salarié? Un arrêt maladie?

Françoise Souliman : "pour les aides à domicile, il faut différencier le but de l'aide. Si l'aide concerne des tâches essentielles à la vie de la personne aidée, il faut continuer, en prenant les précautions d'usage. Autrement, le chômage partiel est pris en charge à 100% par l'Etat, pas besoin d'arrêt maladie".

Pascal à Valence : mon épouse travaille dans une entreprise de garde d'enfants et aide à domicile. Doit-elle continuer ?

Françoise Souliman : "elle peut continuer à travailler mais avec les mesures de précautions et les gestes barrières. L'employeur doit fournir des gants, masques et la matériel. En Ardèche, on a mis en place une cellule 04 75 66 51 10 pour apporter des réponses".

Pour les commerçants et travailleurs indépendants

Quelles aides financières pour les commerces indépendants, les libéraux contraints de cesser le travail?

Ce lundi après-midi à Privas par exemple sont réunies les chambres consulaires indiquait ce matin sur notre antenne la préfète de l'Ardèche Françoise Souliman : "il va y avoir des lignes de trésoreries ouvertes par BPI France, il va y avoir des rééchelonnements d'emprunts avec les banques."

Béatrice, commerçante à Tournon, auto entrepreneuse : quels sont les dispositifs d'aide ? dans quels délais ?

Françoise Souliman : "votre porte d'entrée, c'est la DIRECCTE à Privas. Il y a des délais de paiement d'échéances sociales, des rééchelonnements de crédits bancaires, des lignes de trésoreries peuvent être ouverte auprès de BPI France".

Pour ceux qui travaillent en grande surface

Alain à Bourg-de-Péage : quelles protections pour les employés de grandes surfaces ?

Françoise Souliman : "il ne faut pas s'inquiéter outre mesure : il faut respecter les gestes barrières, avoir une solution hydroalcoolique à portée de main et s'en mettre régulièrement, pourquoi pas demander aux clients de se décoller de la caisse. L'accueil dans les grandes surfaces va être restreint, pas plus de 100 personnes à la fois".

File d'attente devant Géant Casino Valence Sud ce lundi 16 mars 2020 - Claude B.

Est-ce qu'une caissière peut faire jouer son droit de retrait ?

Françoise Souliman : "Non, ce n'est pas possible".