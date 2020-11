Coronavirus : qui va bénéficier de l'aide exceptionnelle de 150 euros versée ce vendredi ?

C'est ce vendredi qu'est versée l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Annoncée par Jean Castex, cette prime est versée auxbénéficiaires du RSA, de l'ASS mais aussi aux jeunes bénéficiant de l'APL et aux étudiants boursiers. 4,1 millions de foyers sont concernés.

Ce vendredi 27 novembre, une aide exceptionnelle de solidarité est versée aux ménages les plus précaires, ainsi qu'à une partie des jeunes entre 18 et 25 ans. Annoncée en octobre dernier par Jean Castex, cette prime de 150 euros a été décidée pour aider les personnes qui souffrent le plus pendant cette crise économique liée au coronavirus.

Pour savoir si vous êtes concernés par cette aide, la Caf précise qu'un courrier ou un mail a été envoyé. Son versement est automatique et ne nécessite pas de démarche à effectuer. Voici les critères retenus pour toucher cette prime.

Les ménages bénéficiaires du RSA, du RSO et de l'ASS

L'aide d'urgence de 150 euros est versée aux ménages les plus précaires bénéficiaires du RSA, du RSO (revenu de solidarité outre-mer) et de l'ASS (chômeurs de longue durée). Une aide de 100 euros supplémentaire par enfant à charge est versée également.

Les jeunes de moins de 25 ans qui perçoivent l'APL

Ils n'étaient pas concernés lors de la première annonce du Premier ministre mais ils ont finalement rejoint les personnes concernées par cette aide. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui perçoivent une aide personnelle au logement (APL) toucheront eux aussi ce vendredi cette aide exceptionnelle de 150 euros. 400.000 jeunes sont concernés, qu'ils soient apprentis, étudiants salariés ou non étudiants.

Les étudiants boursiers

Jean Castex a également décidé d'étendre cette aide exceptionnelle de solidarité aux étudiants boursiers. L'aide de 150 euros sera cette fois versée par les Crous, là aussi de façon automatique sans démarche nécessaire.

100 euros par enfant pour les familles bénéficiaires de l'APL

Pour les familles avec enfants qui perçoivent l'APL, une aide 100 euros par enfant.

La mesure, similaire à celle qui avait déjà été prise par le gouvernement au printemps pendant la première vague de l'épidémie, concerne 4,1 millions de foyers, incluant 5 millions d'enfants, pour un budget de 1,1 milliard d'euros.