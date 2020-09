Coronavirus - Rassemblements limités : "Les associations sont déjà en difficulté, ça ne va rien arranger"

Les rassemblements festifs et familiaux de plus de 30 personnes interdits dans la Vienne, jusqu'au 12 octobre. Gilles Caire, économiste spécialiste des associations, estime que c'est un coup dur de plus pour les 1.500 associations de la Vienne.