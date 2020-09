Coronavirus : Reims events annule ses prochains salons

Reims events qui exploite le Centre des congrès, le Parc expo et prochainement l'Arena vient d'annuler quatre salons qui devaient se tenir entre octobre et novembre.

Le salon Habitat et Jardin, annulé. Le Reims Beer Days qui devait faire la part belle à toutes les bières, annulé. Le salon des Vins et des Vignerons Indépendants prévu comme chaque année en novembre, annulé. La convention Game'in Reims annulée aussi. Un crève-coeur pour le groupe GL events qui a pris cette décision en raison du contexte sanitaire. Des annulations en cascade et une situation catastrophique pour l'exploitant qui enregistre une baisse de son activité de 65% sur le Parc des expositions et de 95% sur le Centre des congrès pour le dernier semestre 2020.

Un sentiment d'injustice

Dans un communiqué, Reims events écrit toute son incompréhension, frappé par les limitations de jauge "alors que les Centres Commerciaux et la Grande Distribution peuvent accueillir plus de 5000 visiteurs sans restriction de jauge ou protocole spécial. Comment exercer notre métier ?" demande Laurent Blaya directeur général de Reims events. "C'est toute une filière qui s'enfonce dans la crise". Reims events a préféré annuler maintenant pour ne pas prendre le risque d'une annulation au dernier moment.