Coronavirus : réouverture annoncée du bureau de Poste du Châtelet dans le quartier des Hauts-de-Rouen

Le député Damien Adam annonce dans un communiqué ce vendredi la réouverture pour le 27 avril prochain du bureau de Poste du Châtelet dans le quartier des Hauts-de-Rouen. D'autres bureaux sont en passe de rouvrir dans les jours à venir à Rouen et Déville-lès-Rouen.

Le bureau de Poste du Châtelet et son distributeur étaient fermés depuis le début du confinement.

Après l'annonce des mesures de confinement, les services de La Poste ont réduit la voilure et fermé plusieurs bureaux et distributeurs de billets en Seine-Maritime comme partout en France. Cette décision avait créé quelques mécontentements notamment chez les habitants du quartier populaire des Hauts-de-Rouen où le bureau de Poste avait été fermé. "Le groupe La Poste nous a enfin communiqué des dates pour la réouverture de ces bureaux de postes" écrit ce vendredi 17 avril 2020 le député LREM de Seine-Maritime Damien Adam dans un communiqué. _"_Dès le 27 avril, les bureaux de poste dans le quartier du Châtelet à Rouen ainsi que de deux bureaux à Déville-lès-Rouen seront ouverts. Dès le 4 mai, viendront s’ajouter également la réouverture des bureaux de Rouen Grieu et de Rouen Préfecture." Les services de La Poste nous ont confirmé la réouverture du bureau de poste de Châtelet.

"C’est une très bonne nouvelle, écrit Damien Adam, car elles permettront notamment aux citoyens bénéficiant de prestations sociales de pouvoir en bénéficier dès le jour du versement (le 4 mai) en se rendant directement au bureau de poste le plus proche de chez eux." Pour les autres bureaux, "nous avançons par vagues, on stabilise semaine par semaine." Ce jeudi, La Poste a annoncé l'ouverture de 19 bureaux supplémentaires en Seine-Maritime (sans parler de ceux du Châtelet ou de Déville). Ces bureaux proposeront des services adaptés : courrier, colis, Banque Postale et téléphonie mobile.

Les bureaux supplémentaires sur le département de la Seine-Maritime sont * :

Ouverture à partir du vendredi 17 avril : Bolbec

Ouverture à partir du lundi 20 avril : Forges les Eaux - Saint Valéry en Caux - Doudeville - Fauville en Caux - Malaunay - Goderville

Ouverture à partir du mardi 21 avril : Blangy sur Bresle - Aumale - Le Tréport - Tôtes - Auffay - Gournay en Bray - Pavilly

Ouverture à partir du mercredi 22 avril : Houppeville - Quincampoix - Le Grand Quevilly République - Blainville Crevon - Cany Barville

*Cette liste est susceptible d’évoluer à tout moment précise La Poste qui invite ses clients à vérifier l’ouverture du bureau sur son site internet ainsi que ses horaires avant de s’y rendre.

Trente-deux bureaux sont ouverts aujourd’hui dans le département de la Seine-Maritime, des réouvertures ont également été annoncées en Seine-Maritime. Pour savoir si votre commune est concernée, retrouvez la liste des bureaux, agences et relais sur laposte.fr, en tapant dans le moteur de recherche le code postal de la commune.