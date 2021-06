Coronavirus: "S'il y a une nouvelle pandémie, il y aura une nouvelle pénurie de masques" selon Christian Curel

Les fabricants de masques français font un appel pour qu'en France, on achète des masques fabriqués en France. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le syndicat des fabricants de masques français dénonce le paradoxe dans lequel on se trouve aujourd'hui. La filière a été subventionnée par l'Etat, or, aujourd'hui, les administrations, les institutions et les entreprises publiques achètent majoritairement en Chine, car c'est moins cher. Seul le critère du prix est pris en compte dans les appels d'offre.

L'Héraultais Christian Curel, président du Syndicat des fabricants de masques français et directeur général de PRISM, une société qui fabrique des masques à Frontignan (Hérault) demande à ce que ces critères soient modifiés pour intégrer des critères écologique, de qualité des masques et les garanties d'approvisionnement, "sinon on va revivre ce que l'on a vécu l'année dernière, c'est à dire que la France sera dépendante des pays étrangers et donc, s'il y a une nouvelle pandémie, il n'y aura pas de masques chez nous, comme ça a été le cas en février, mars, avril 2020."

Selon le syndicat, les entreprises françaises de masques ont une capacité de 100 millions de masques par semaine, la production représente aujourd'hui le tiers "puisqu'il n'y a pas de commandes" ajoute Christian Curel.

Le risque d'une menace de pénurie n'est pas le seul aspect, l'emploi est aussi au cœur des préoccupations de ces fabricants de masques. 10 000 emplois ont été créés a moment de la mise en place de cette filière, "dont un bon tiers sans qualification. Ces emplois vont clairement disparaitre" conclut le patron de Prism.

Christian Curel, président du syndicat des fabricants de masques français et patron de Prism Copier