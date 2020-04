Coronavirus : Saint-Étienne Métropole au chevet des entreprises impactées par la crise

Dans la lignée des aides promises par l'État, Saint-Étienne Métropole (Loire) vote une série de mesures pour venir en aide aux commerçants et débloque un plan d'1,6 millions d'euros pour gonfler la trésorerie des TPE.

La dernière conférence des maires aura donc accouché de mesures concrètes. Les élus de Saint-Étienne Métropole votent une série de mesures pour venir en aide aux entrepreneurs ligériens, très durement impactés par la crise.

Une avance de trésorerie pour les très petites entreprises (TPE)

La Métropole s'engage à participer au fonds d'avance remboursable de la Région Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur d'1,6 millions d'euros : "ce plan doit permettre une avance de trésorerie pouvant s'élever jusqu'à 20 000 euros pour toute entreprise de moins de dix salariés", souligne le président Gaël Perdriau, précisant que les auto-entrepreneurs peuvent également prétendre à cette aide, remboursable sur cinq ans à taux zéro, avec un délai de deux ans autorisé pour commencer à payer.

Les réseaux France Active, Initiative France et ADIE, fins connaisseurs du territoire, sont à la manœuvre.

Soutien aux entreprises du BTP

Les entreprises du bâtiment sont, elles aussi, épaulées par la Métropole, qui promet d'accorder une "très forte majoration des avances" sur les marchés communs, de l'ordre de 5 à 60 %.

Des taxes et loyers suspendus, voire annulés

Parmi les principaux coups de pouce également évoqués, la suspension de loyers et de charges pour quelque 300 entreprises locales ainsi que l'annulation de la taxe de séjour et taxes de participation pour quelque 350 restaurants, bars et hôtels.

Le président de la Métropole, également maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, précise qu'il ne s'agit là que d'une première salve de mesures et que d'autres viendront vite pour soutenir l'économie locale.

Les élus réunis en conférence des maires ont d'ores et déjà mis en place un tableau de suivi pour aider les entreprises à identifier l'ensemble des dispositifs à leur disposition, au niveau départemental comme au niveau national.