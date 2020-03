Coronavirus : "À ce stade, quand on a toujours des charges, on ne peut pas survivre"

Emmanuel Macron a annoncé hier un report des charges et une aides aux entreprises. Certaines voient leur activité réduite plus de 75%. La réponse de David Butet, président du Médef 21 et Patrick Jacquier, président de l'UMIH, Union des métiers, des industries et des hostelleries en Côte-d'Or.