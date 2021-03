Coronavirus : sans travail, les professionnels de l'événementiel se mobilisent à Saint-Malo

Ils sont méconnus ces métiers de l'événementiel et pourtant si essentiels comme par exemple les organisateurs de foires et de salons, les concepteurs de stands d'exposition, les loueurs de chapiteaux, les agences de communication, les régisseurs ou encore les scénographes. Ils sont privés d'activités depuis un an, depuis le début du premier confinement. Autour de 250 professionnels de l'événementiel, venus surtout d'Ille-et-Vilaine et des Côtes d'Armor, se sont rassemblés en début d'après-midi mercredi 17 mars sur la plage du Sillon à Saint-Malo.

Un SOS sur la plage

Sur la plage, ils ont formé un SOS pour exprimer calmement leur colère et témoigner de leurs situations. "On a perdu 90% de notre activité" explique Jean Bosco-Nicolle standiste (concepteur de stand) dans une agence située au Rheu, près de Rennes "je faisais une centaine de salons par an, on en a fait seulement une dizaine en un an".

On a perdu 91 millions d'euros en annulant le SPACE, le salon professionnel de l'élevage, l'an dernier. C'est le montant des retombées économiques de la manifestation internationale - Anne-Marie Quéméner directrice du SPACE à Rennes

Mobilisation réussie

Pour une profession qui ne manifeste jamais et qui est très dispersée avec de multiples métiers, cette mobilisation est réussie. "Nous avons des métiers de travailleurs de l'ombre" précise Jacques Guittier directeur de "3D Action" à Lanvallay, près de Dinan (Côtes d'Armor) "on travaille toujours derrière le rideau et quand le rideau se lève on n'est plus là. On a voulu prendre la lumière car nos perspectives de reprise ne sont pas là ".

L'événementiel représente 55.000 entreprises en France. Elles sont toutes impactées par la crise - Jacques Guittier directeur de 3D Action

Les professionnels attendent du gouvernement qu'il leur donne des perspectives et un calendrier de reprise. Si des jauges sont imposées pour les foires ou salons, ils demandent de pouvoir toujours bénéficier des aides qui leur ont permis, jusqu'ici, d'éviter le désastre.