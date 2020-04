Coronavirus : "Sans vous, nous ne repartirons pas" lancent 136 professionnels du tourisme en Normandie

Alors qu'une soixantaine de parlementaires lancent un appel au "patriotisme touristique" cet été (lire la tribune publiée dans Le Figaro) ce lundi 20 avril 2020, les membres de l'association "Normandie Sites" s'adressent aux Normands. Cette association rassemble plus de 130 sites touristiques privés ou publics de la région comme la Cité de la Mer à Cherbourg, le Mémorial de Caen, le musée Arromanches 360, le palais Bénédictine à Fécamp, etc. "En 2019, plus de 80 millions de touristes étrangers sont venus en France. La Normandie y a largement contribué et nous en sommes fiers" commencent les auteurs de cet appel.

Nous ne savons pas exactement quand et comment nous allons pouvoir travailler

"C’est au printemps et pendant les vacances d’été que nos entreprises, petites ou grandes, engrangent leurs résultats pour passer la saison hivernale. Nous étions les premiers à avoir compris début mars, constatant _chaque jour des annulations massives_, que la crise serait longue et dramatique. La saison estivale est déjà compromise." L'incertitude est grande pour ces professionnels confrontés aux mesures anti-coronavirus. "Nous ne savons pas exactement quand et comment nous allons pouvoir travailler. Nous savons que l’été sera très difficile. Nous savons que l’hiver sera long. Mais nous savons aussi que sans vous nous ne repartirons pas" concluent-ils.