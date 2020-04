Coronavirus : sécurité sanitaire dans les supermarchés: les gendarmes de Courseulles-sur-Mer contrôlent l

Ambiance particulière à l'extérieur comme à l'intérieur du supermarché de Courseulles-sur-Mer en ce jeudi 9 avril 2019. La brigade de gendarmerie est venue procéder à un contrôle des clients mais aussi des mesures mises en place pour les protéger ainsi que les salariés au sein de la surface de vente.

4000 mètres carré inspectés

Dès l'extérieur le ton est donné avec la présence d'un vigile. "Depuis le début nous avons mis en place un filtrage des entrées" explique le patron du supermarché Olivier DROMER . Objectif réduire le nombre de clients à l'intérieur et donc limiter les risques d'éventuelle propagation du virus. Le nouvel arrêté en vigueur dans le département depuis la veille reprends les consignes gouvernementales.

contrôle © Radio France - Carole LOUIS

Le nombre de clients est calculé en fonction du nombre de caisses ouvertes. Ainsi explique l'adjudant Cyrille GALLIENNE, de la brigade de Courseulles-sur-mer, "avec huit caisses ouvertes, à raison de 10 clients par caisse, il ne doit pas y avoir plus de 80 personnes". Mission réussie puisque 75 clients sont comptabilisés. Un marquage au sol leur permet de se tenir à la distance d'un mètre les uns des autres. Ils sont séparés des hôtes et hôtesses de caisses par un plexiglas et chacun des salariés dispose également de masque, gants et gels hydroalcooliques.

Depuis le début du confinement, la direction du magasin a également réservé un accès filtré aux personnels soignants, ainsi qu'aux personnes âgées et invite, via des panneaux, les clients à payer à l'aide du sans-contact ou de leur carte de fidélité. Des clients qui ont compris qu'il fallait respecter les mesures explique la directrice du magasin Carine MARGUERITE.

Carrefour market Courseulles -sur-mer © Radio France - Carole LOUIS

Aucun attroupement dans le magasin constatent les gendarmes. Après la cohue des premiers jours, où l'on venait en famille presque quotidiennement, on vient seul mais en achetant davantage pour plusieurs jours, rapporte Olivier DROMER qui conclue " on a le sentiment d'assister à davantage de générosité entre tous" . Dehors les gendarmes échangent avec les clients, rappellent les consignes et les expliquent. Un lien qui rassure dans ce contexte de crise inédite.