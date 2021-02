Coronavirus : seule la moitié des hôteliers-restaurateurs samariens bénéficie du fonds de solidarité

Dans la Nouvelle éco, ce vendredi 19 février, France Bleu Picardie fait le point sur la situation des hôteliers, restaurateurs et cafetiers samariens. Au total, sur l'année qui vient de s'écouler, les cafés et restaurants ont fermé pendant sept mois. Alors comment les 2.300 entreprises du secteur traversent-elles la crise sanitaire ? Le bilan de l'année 2020 est marqué, pour certaines, par une baisse de chiffre d'affaires vertigineuse. Entre - 10% et - 45% en moyenne. Depuis, le secteur est sous perfusion, notamment à travers le Prêt garanti par l'Etat (PGE) et le fonds de solidarité. Tous secteurs confondus, 71,5 millions d'euros d'aides ont été versés aux entreprises samariennes dans le cadre du fonds de solidarité, et l’hôtellerie-restauration représente 13% des bénéficiaires. Mais seuls 52% des hôteliers-restaurateurs bénéficient du fonds de solidarité dans notre département. Au delà des aides financières, des dispositifs d'accompagnement psychologique existe pour les patrons qui sont nombreux à se sentir démunis. Un numéro vert d'écoute est d'ailleurs mis en place, au 0 805 655 050.

