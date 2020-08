Coronavirus : chez SIS dans le Doubs les 900 salariés travaillent tous masqués depuis 5 mois

Cela fait 5 mois que le port du masque est obligatoire dans les ateliers et les bureaux de l'entreprise SIS sur les 3 sites du Doubs à Valdahon, Adoudrey et Etalans. "On a pas attendu le gouvernement" explique Jean-Yves Chauvy le directeur général du groupe SIS specialisé dans la maroquinerie de luxe et qui emploie 1500 personnes en France, En Chine et à Madagascar.

Depuis que l'entreprise a repris ses activités en Avril, le masque et l'utilisation du gel hydro-alcoolique ont été systématisés, les sens de circulation mis en place. Pour le directeur , toute la vie dans l'entreprise a été repensée pour des raisons sanitaires , pour rassurer les personnels mais aussi pour la survie du groupe "c'est notre avenir qu'on joue, on est rentré dans un tunnel sans savoir quand et comment en sortir, il fallait mettre le maximum de chances de notre coté pour assurer la pérennité de l'entreprise" explique Jean-Yves Chauvy.

"On a parfois l'impression d'être oppressé mais aujourd'hui c'est bien accepté" Adeline Jeannin la responsable RH

Après 5 mois de port du masque et un été caniculaire force est de constater que le port du masque déstabilisant et contraignant au départ est devenu une habitude. "Quand il fait chaud on a l'impression d'être oppressé mais aujourd'hui on s'y est fait c'est bien accepté" explique la responsable des ressources humaines du site de Valdahon Adeline Jeannin. Le responsable de l'atelier maroquinerie Lionel Sornay a constaté la même chose dans son atelier "il a parfois fallu faire des pauses au début pour permettre aux salariés en production de respirer un peu mais aujourd'hui tout va bien".

la création d'un label Doubs France pour s'attaquer à la grande distribution

Pour répondre à l'appel du gouvernement SIS s'est lancé très rapidement dès le mois d'Avril dans la fabrication de masques en tissu lavable, réutilisables 50 fois , aux normes AFNOR et éco-responsables. Comme d'autres chefs d'entreprises qui ont suivi le même chemin, Jean Yves Chauvy regrette que le gouvernement français n'ait pas joué le jeu une fois l'urgence passée. "Aujourd'hui on reste avec nos masques sur les bras mais je n'ai pas eu envie de gâcher toute l'énergie positive qui avait été engagée par les collaboratrices pour les fabriquer" enchaîne aussitôt Jean-Yves Chauvy . SIS a alors créé son propre label, sa marque "Doubs France". Ce label aujourd'hui utilisé pour les masques pourra dans l'avenir être utilisé pour d'autres produits.

SIS spécialisée dans la maroquinerie s'est lancée dès le mois d'Avril dans le masque en tissu

Les masques fabriqués par SIS sont destinés à être vendus en supermarché sous la marque "Doubs France"

"Le luxe est le bien de tous" Jean-Yves Chauvy DG de SIS

Le premier supermarché à proposer les masques tissu "Doubs France" dans ses rayons est le SUPER U de Baumes-les-Dames. D'autres devraient suivre. "La grande distribution a fait confiance aux producteurs français pour le saucisson ou la choucroute il n'y a pas de raisons pour qu'elle ne le fasse pas avec d'autres produits" Jean-Yves Chauvy est confiant. Et lui qui a l'habitude de traiter avec des clients très discrets et très exigeants puisque SIS est placée sur la maroquinerie de luxe, lui n'a aucun souci à jouer la carte de la diversification dans la grande distribution "le luxe est le bien de tous" dit le directeur. "A travers cette expérience on a appris qu'on était capable de fabriquer pour la grande distribution, ça va nous faire grandir " .