La préfecture des Côtes-d'Armor annonce la fermeture administrative de six bars et restaurants depuis le 14 août dans le département pour non-respect des règles sanitaires.

Coronavirus : six bars et restaurants fermés pour non-respect des mesures sanitaires dans les Côtes-d'Armor

Six bars et restaurants ont été fermés administrativement depuis le 14 août dans les Côtes-d'Armor. Décision du préfet pour non-respect des règles sanitaires liées à la crise du Covid-19. Le nom et l'emplacement des établissements concernés ne sont pas précisés.

La préfecture ajoute que d'autres procédures de ce genre sont en cours mais elle souligne que les mesures restent généralement bien respectées.

Dégradation "préoccupante" de la situation sanitaire

La préfecture appelle les gérants d'établissements qui reçoivent du public à bien respecter ces règles face à une situation sanitaire qui se dégrade en France.

Le nombre de cas positifs continue de progresser, notamment en Bretagne. Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, 828 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés durant les trois derniers jours. L'Ille-et-Vilaine reste le département le plus touché par le virus.