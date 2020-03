Coronavirus : Somfy se met sur pause

Ce lundi soir, Somfy a annoncé la suspension temporaire des activités de son site logistique de Bonneville en Haute-Savoie et l’arrêt de ses sites de production en France, Italie et Tunisie. Cette décision répond à la volonté "de protéger la santé de ses salariés dans le contexte du Covid-19".

Le groupe français Somfy spécialisé dans les automatismes pour la maison a annoncé ce lundi la "suspension temporaire" de l'activité sur son site logistique de Bonneville en raison de l'épidémie de Covid-19. Dans un communiqué, le groupe basé en Haute-Savoie précise également mettre en sommeil ses sites de production en France, en Italie et en Tunisie. "Cette suspension répond à la volonté du groupe de protéger la santé de ses salariés (...) et aux mesures prises par les autorités locales des sites concernés", explique Somfy.

Le groupe précise que cette suspension doit lui permettre de "renforcer les mesures sanitaires d'ores et déjà mises en place sur les sites de production" et de "garantir aux collaborateurs (...) un cadre de travail sécurisé". Selon Somfy, seuls ses sites de production situés en Chine et en Pologne restent ouverts. L’entreprise indique enfin que ses "principaux services (...) sont opérationnels grâce aux mesures de télétravail".