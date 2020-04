Coronavirus : SOS Amitié très sollicitée dans le Nord Franche-Comté

SOS Amitié n'a, malheureusement, jamais aussi bien porté son nom. Avec le confinement lié à la crise du coronavirus, l'association d'aide à l'écoute des gens en détresse ne chôme pas. Si au début "la sidération des gens devant le confinement a fait qu'on a eu une chute des appels, depuis quelques jours, ça repart à la hausse" nous confie Lionel Manière, le président de la section du Nord Franche-Comté.

30% environ d'appels en plus sur le sujet du Coronavirus

Au niveau national, on note une augmentation de 30% environ des appels à SOS Amitié. "C'est la même tendance dans le Nord Franche-Comté" indique Lionel Manière "On constate cette hausse pour ceux qui nous appellent sur le sujet justement du coronavirus" précise le responsable de l'antenne nord franc-comtoise. Ces appelants font part de leur angoisse, de leur anxiété face à cette épidémie "c'est très prégnant" selon Lionel Manière qui remarque que "ce sont des gens souvent dans la solitude, tout comme des problèmes de violence à l'intérieur d'un foyer par exemple".

Une révolution en marche pour l'écoute à domicile de SOS Amitié

SOS Amitié se trouve surtout confrontée à un problème majeur avec le confinement. Comme les locaux de Montbéliard sont fermés, "les bénévoles doivent travailler depuis chez eux" explique Lionel Manière, "et c'est compliqué parce que beaucoup n'ont pas de logement adapté à une écoute téléphonique. D'autres n'ont pas de matériel informatique." La Fédération Nationale de SOS Amitié est néanmoins en train de tout faire pour que chaque bénévole "écoutant" puisse travailler à distance depuis chez lui.

Un appel aux écoutants mais pour l'après

SOS Amitié compte une trentaine de bénévoles dans le Nord Franche-Comté, environ 120 pour toute la région Bourgogne Franche-Comté selon Lionel Manière "Nous avons toujours besoin d'écoutants, mais on ne s'improvise pas écoutant comme ça. Il faut une formation, d'ailleurs on vient d'en suspendre une pour 9 bénévoles en raison du confinement. Mais je lance un appel pour l'après. Quand nous serons sortis de cette crise, _on aura besoin de bénévoles pour poursuivre notre mission, dans un climat on l'espère plus fraternel et solidaire"_.

SOS Amitié à Montbéliard 03 81 98 35 35 7J/7 et 24/24. Ecoute anonyme et gratuite