Coronavirus : "Tous les chômeurs d'Occitanie seront indemnisés dans les temps" selon Pôle Emploi

Le directeur régional de Pôle Emploi Occitanie l'assure : il n'y aura aucun retard de paiement pour les chômeurs, aucune radiation non plus, et ceux qui arrivent en fin de droit seront indemnisés jusqu'à la fin du confinement car il est très dur de retrouver un travail actuellement.

En cette période de confinement, l'activité économique tourne au ralenti et les agences de Pôle Emploi sont fermées au public. De nombreux chômeurs s'inquiètent. Le directeur régional de Pôle Emploi Occitanie, invité de France Bleu ce mercredi matin, l'assure : "La moitié des salariés de Pôle Emploi sont en télétravail, et donc l'essentiel des missions est assuré."

Serge Lemaître précise : "Aujourd'hui, on accueille des demandeurs d'emploi, on les rémunère, on répond à toutes leurs questions, que ce soit par téléphone ou par mail. Chaque demandeur d'emploi peut contacter son conseiller. Enfin, même si elles sont peu nombreuses, nous répondons aux besoins de recrutement des entreprises, en particulier sur les secteurs essentiels pour notre économie. L'ensemble des services qui sont proposés aux demandeurs d'emploi aujourd'hui sont aujourd'hui à disposition de nos publics."

"Les indemnités des chômeurs seront versées comme prévu."

"Aucun retard de paiement n'est prévu. Les premiers paiements liés à l'actualisation des demandeurs d'emploi, qui a démarré samedi, arrivent sur le compte des demandeurs d'emploi de mardi. Comme d'habitude, c'est à dire qu'il n'y a aucun retard de paiement. Tous les traitements concernant l'actualisation, à partir du moment où les demandes d'emploi se sont actualisées. Normalement, l'actualisation a démarré samedi et elle se terminera le 15 avril. L'ensemble des publics seront rémunérés comme d'habitude."

Aucune démarche à faire pour les salariés en chômage technique

Pour les salariés qui se retrouvent en chômage partiel ou en chômage technique, il n'y a aucune démarche à faire auprès de Pôle Emploi. "Quand un salarié est en chômage technique ou en activité partielle, c'est l'employeur qui rémunère cette personne et ensuite, il peut se faire rembourser par l'État, il n'y a aucune démarche à faire en direction de Pôle Emploi."

"Les demandeurs d'emplois en fin de droits seront indemnisés jusqu'à la fin du confinement."

Pour les chômeurs qui arrivent en fin de droit, il a été décidé que les droits sont prolongés jusqu'à la fin de la période de confinement. "Très concrètement, par exemple pour un demandeur d'emploi qui est arrivé en fin de droits au 10 mars, en période normale, à la fin du mois de mars, quand il n'est pas actualisé, il aurait été indemnisé du 1er au 10. Là, la personne sera rémunérée du 1er au 30. Ce mécanisme, qui a été mis en place pour tous les demandeurs d'emploi en fin de droits, sera reconduit tant que la période de confinement demeurera. C'est automatique. Le demandeur d'emploi n'a aucune démarche à faire. Il faut juste actualiser comme d'habitude sa situation à la fin du mois."

Aucune radiation, aucun contrôle sur la recherche d'emploi pendant le confinement

Serge Lemaître ajoute qu'il n'y aura aucune radiation pendant cette période de confinement. "Il a été décidé par Pôle emploi que l'ensemble des contrôles était suspendu et il n'y aura aucun contrôle sur la recherche d'emploi. C'est bien évident puisque aujourd'hui, il y a très peu d'offres d'emploi et très peu de chances de retrouver un travail. Les démarches sont très, très compliquées, donc on ne peut pas pénaliser deux fois les demandeurs d'emploi."

