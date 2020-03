Coronavirus : toutes les stations de ski de France fermées ce dimanche soir

La saison de ski est définitivement terminée à partir de ce dimanche 15 mars. Toutes les stations de ksi de France ont annoncé ce samedi ou ce dimanche matin qu'elles fermeront leurs portes ce week-end à cause de l'épidémie de coronavirus et du passage au stade 3.

Ce dimanche à minuit, toutes les stations de ski de France auront fermé leurs domaines, bars et restaurants, les vacanciers sont invités à quitter les stations.

Depuis le passage au stade 3 de l'épidémie samedi soir, les stations de ski de France avaient commencé à annoncer leur fermeture les unes après les autres.

Ce dimanche matin, c'est "domaine skiable de France", le syndicat national des remontées mécaniques et des domaines skiables, qui confirme officiellement l'information : à partir de ce dimanche soir, minuit, toutes les stations de ski de France seront fermées. Hôtels, restaurants, remontées mécaniques et "tout autre lieu recevant du public non essentiel" seront fermés, les vacanciers sont incités à rentrer chez eux.

Isère, Savoie, Haute-Savoie

En Savoie et Haute-Savoie, aussi les stations ferment les unes après les autres. Chamonix, en Haute-Savoie, l'a annoncé dès samedi soir, via un communiqué de presse de la Compagnie du Mont-Blanc. La Clusaz (Haute-Savoie) également.

Le domaine skiable de Val Thorens, en Savoie, est lui aussi fermé depuis ce dimanche, et celui de Courchevel fermera dimanche soir a annoncé la station sur Twitter.

En Isère, l'Alpe d'Huez, les 7 Laux et Autrans-Méaudre ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'elles fermeront dès samedi soir. Ce sera à partir de dimanche soir pour Les 2 Alpes et la station de Chamrousse, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Alpes du Sud

Dans les Alpes-Maritimes, les stations de Pra Loup, Valdeblore La Colmiane et Serre-Chevalier ont annoncé également leur fermeture pour toute la saison à compter de ce dimanche soir.

Même chose pour Le Boréon Saint-Martin de Vésubie.

Ce dimanche matin, celle d'Isola 2000 a préféré communiquer sur le fait qu'on pouvait encore skier pour cette dernière journée de dimanche, avant de supprimer son post et d'annoncer la fermeture du domaine pour 17h, ce dimanche.

Pyrénées

Dans les Pyrénées, le domaine du Grand Tourmalet, qui compte la plus grande station du Sud Ouest, celle de Barèges-La Mongie, n'a pas rouvert ses portes dimanche matin finalement.