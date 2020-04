Coronavirus - "Indécent", "cynique", "indigne" : l'idée de "travailler plus" après le confinement ne passe pas

L'idée du patron du Medef, qui incite les Français à "travailler plus" et à rogner sur leurs congés après le déconfinement ne passe pas. La secrétaire d'Etat à l'Economie a également affirmé "qu'il faudra probablement travailler plus". Des propos qui suscitent l'indignation.

Les propos de plusieurs responsables économiques, qui veulent inciter les Français à "travailler plus" pour faire redémarrer l'économie une fois le déconfinement mis en place, suscitent l'indignation et la polémique, alors que des milliers de vies sont toujours en jeu et que des millions de Français continuent à travailler d'arrache-pied durant cette crise sanitaire et économique.

Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique - Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef

Samedi, le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a affirmé dans un entretien au Figaro : "Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire". Pour lui, "c'est la création de richesses qui permettra d'augmenter l'assiette des impôts et donc les recettes, et ainsi de rembourser la dette accumulée pendant la crise".

Il faudra probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant - Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'Économie

Le même jour, la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, a également prévenu qu'"il faudra probablement travailler plus que nous ne l'avons fait avant" pour "rattraper" la perte d'activité induite par le confinement. "L'enjeu est de reprendre le travail plein pot", a-t-elle insisté sur franceinfo. "L'enjeu est de donner de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles survivent et passent le cap, mais derrière, il faudra mettre les bouchées doubles pour créer de la richesse collective", a-t-elle précisé.

Des propos "totalement indécents" pour la CFDT

Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, a vivement réagi au 20h de France 2 ce dimanche soir : pour lui, ces appels à travailler plus sont "totalement indécents. Aujourd'hui, les travailleurs, comme tout le monde, sont en train de payer le coût de cette crise. Ce n'est pas à eux de payer ensuite", a-t-il déclaré. Il a dénoncé ces "slogans qui sont lancés aujourd'hui, des vieilles lunes qui reviennent: 'il faudra travailler plus', 'il faudra de la sueur et des larmes', etc".

"Puisqu'on veut parler de la suite, on ferait mieux de parler de protocole de déconfinement, de la façon dont on va déconfiner, y compris dans les entreprises", a-t-il ajouté. Laurent Berger a insisté en parlant d'une "polémique indigne" et une "grosse erreur".

Indignation à gauche

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a fustigé, dimanche sur franceinfo, le "cynisme" du Medef, qu'il a accusé "d'utiliser une crise sanitaire mondiale pour expliquer que ça va être l’occasion de rogner sur les droits des salariés". "Tous les poncifs du Medef sont en train de revenir : il va falloir travailler davantage, vous aurez moins de vacances, moins de jours fériés, il faudra moins de cotisations sociales. Bref, il faudrait faire payer la crise aux simples salariés. C'est incroyable", s'est-il indigné.

La solidarité, c'est d'abord "celles qui peuvent vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas", a insisté Olivier Faure. "Ce serait un culot monstrueux d'expliquer que ceux qui sont en train de faire tenir ce pays debout, je pense aux caissières, aux éboueurs, aux infirmières, aux médecins, à toutes celles et ceux qui sont premiers de tranchée, vont payer, vont faire l'effort de guerre. Je crois l'inverse, il va falloir leur rendre hommage et faire en sorte que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant où toutes les priorités étaient parfois inversées."

Ce sont ces recettes néo-libérales qui nous mettent dans le mur pour affronter aujourd’hui le virus - Clémentine Autin, députée la France Insoumise

La députée de la France insoumise Clémentine Autain a mis en garde, sur France Inter, contre "des vieilles recettes". "Sur le plan de la récession économique qui s’annonce je ne vois strictement rien venir, que les vieilles recettes", a-t-elle dit. "Ce sont ces recettes néo-libérales qui nous mettent dans le mur pour affronter aujourd’hui le virus et qui risquent de se démultiplier dans les semaines qui viennent", a-t-elle ajouté.

Mais qu'est-ce qu'on veut, on veut rendre fous les Français ? On veut les rendre fous de colère ?" - Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France

La parole de Xavier Bertrand, ex-Républicain et président du conseil régional des Hauts-de-France, dénote dans son camp. Sur BFMTV dimanche, il a appelé "ceux qui nous gouvernent" à se mettre "un quart de seconde à la place des Français, des catégories moyennes et des catégories populaires". "Je suis salarié, je me demande si mon entreprise va rouvrir, ma vie est complètement changée du tout au tout, j'ai moins de pouvoir d'achat parce que j'étais au chômage partiel, je ne suis pas responsable de tout ça, et on me dit qu'à la sortie c'est moi qui vais payer la facture ?", a-t-il questionné. "Mais qu'est-ce qu'on veut, on veut rendre fous les Français ? On veut les rendre fous de colère ?". "Si à la sortie la réponse c'est l'austérité, ils n'ont rien compris du tout", a-t-il poursuivi. "L'austérité, les logiques comptables, c'est ce qui nous a mis dans cette situation-là, notamment pour les enjeux de santé et de production des biens de santé", a-t-il estimé.

La droite plutôt d'accord avec le "travailler plus"

"Pour se relever la France devra fournir une quantité de travail sans doute supérieure", a estimé le président du groupe Les Républicains au Sénat Bruno Retailleau ce lundi sur franceinfo. Pour lui, "On ne se tire des épreuves individuelles ou collectives que par un surcroît d'effort" et il faut un retour impératif de la croissance car "c'est la croissance qui paiera la dette".

Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, a estimé dimanche sur franceinfo que "Le travailler plus, il faudra forcément qu’il se traduise pour une rémunération supplémentaire". "Il faut avoir un accord gagnant-gagnant", a-t-il affirmé. Il a proposé la "défiscalisation des heures supplémentaires" et réclamé des "annulations de charges, notamment pour les artisans, les hôteliers et les restaurateurs".