Coronavirus : bientôt trois fois plus de bénéficiaires aux Restos du Coeur ?

Ce samedi est une journée spéciale Restos du Cœur sur France Bleu alors que le pays est en confinement depuis plus d’un mois et demi. Les besoins sont en augmentation au vu de la situation économique du pays : le nombre de demandeurs d’emplois qui a explosé en mars et des millions de Français en chômage partiel. Dans la Loire, le président départemental des Restos, Henri Beaudoin, s'attend donc à une activité accrue ces prochaines semaines : "la campagne d'été va débuter le 11 mai. On a inscrit de manière systématique les personnes qu'on avait déjà accueilli l'hiver et qui rentrent dans les barèmes d'été mais on aura une augmentation des inscriptions. Elles vont montrer _une augmentation des personnes en situation de précarité_. Nous avons reçu une note de notre président national qui prévoir une multiplication par trois du nombre d'inscrits. Dans le même temps nous avons reçu 177 propositions de bénévolat, des personnes confinées, en chômage partiel qui veulent être utiles et s'impliquer dans notre association. Il nous faut maintenant intégrer dans notre organisation ces personnes qui ne demandent qu'à rendre service pour être opérationnels de la meilleure des façons".