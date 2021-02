Coronavirus : trois galeries commerciales fermées en Charente et Charente-Maritime

En Charente, et en Charente-Maritime, les magasins de trois galeries commerciales sont fermés dès ce lundi 1er février. Les grandes surfaces alimentaires elles, restent ouvertes.

Deux en Charente, celle de Champniers, du Géant, une 50aine de boutiques, celle également d'Auchan à la Couronne, et enfin celle de la galerie commerciale de l'Hyper U à Beaulieu près de La Rochelle. Une fermeture pour raisons sanitaires. On le sait, le gouvernement avait fixé vendredi soir une jauge à 20 000 m² maximum pour la fermeture.

Les commerçants n'ont appris la nouvelle que quelques minutes avant l'ouverture.

A Beaulieu, après re-comptage des mètres carrés, en incluant les réserves et les bureaux, le préfet a pris sa décision ce lundi matin vers 8 heures 30. Le temps de la communication, les commerçants concernés n'ont appris la nouvelle que quelques minutes avant l'ouverture.

C'est le cas de Denis, gérant de l'enseigne "Courir" à Beaulieu. "Le directeur de la galerie commerciale est venue nous voir un par un ce matin. J'ai appris la nouvelle à 8h52, huit minutes avant l'ouverture. On va devoir placer nos salariés en chômage partiel. Mais ce qui est surprenant, c'est que, j'ai un deuxième magasin à Angoulins, dans la galerie commerciale de Carrefour, et là, tout reste ouvert !"

Magasin "Courir" à Beaulieu près de La Rochelle © Radio France - Gérald Paris

La surface de la galerie commerciale d'Angoulins est effectivement en dessous des 20 000 m², mais cela ne se joue pas à beaucoup. Pour Mathias Burès, le directeur de l'Hyper U de Beaulieu, et directeur de la galerie commerciale : "Il n'est pas question de polémiquer. Nous avons recompté ce matin la surface de notre ensemble avec le préfet. Cette fois les bureaux et les réserves sont comptés, ce n'est pas le cas habituellement, mais nous nous plions à cette décision de fermeture. En espérant pour les commerçants, que ce la ne durera pas trop longtemps."

"Il y a eu les gilets jaunes, les réformes des retraites, et maintenant la crise sanitaire" - Un commerçant de la galerie de Beaulieu -

Un peu plus loin, Arnaud Templier, le gérant de l'enseigne Mister Mint, spécialisé dans la reproduction de clefs et la réparation de chaussures vient d’apprendre la nouvelle il y a quelques minutes. "Franchement, au centre-ville, nos concurrents restent ouverts, c'est une forme d’injustice. Je suis un petit artisan, et c'est difficile aujourd'hui de tenir financièrement. Il y a eu les gilets jaunes, les réformes des retraites, et maintenant la crise sanitaire. C'est démotivant, je plains les jeunes."

Arnaud Templier, gérant d'un commerce à Beaulieu © Radio France - Gérald Paris

Ci dessous la carte des galeries commerciales fermées en Charente et Charente-Maritime :