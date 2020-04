Coronavirus : trois projets de production de masques en Bretagne

L'annonce a été faite mardi soir : Un industriel est prêt à reprendre la fabrication de l'usine de masques de Plaintel, dans les Côtes d'Armor.

L'industriel suisse Abdallah Chalila, serait prêt à injecter 15 millions d'euros pour produire 250 millions de masques par an, non pas à Plaintel, mais à Ploufragan, dans les anciens établissements Chaffoteaux et Maury.

Le président du Conseil régional, Loïg Chesnais-Girard, affirme ce mardi soir l'apprendre par la presse et évoque deux autres projets.

Des couches et des masques à Ploërmel

A Ploërmel, Intermarché va produire des masques sur son site de fabrication de couches. Le groupe a investi dans cinq lignes de production de masques FFP2 et chirurgicaux."Avec une commande d’Etat déjà validée, ce projet produira 135 millions de masques à l’année ": 74 millions de FFP2, 61 millions de masques chirurgicaux. 50 salariés doivent y travailler pour une production dès le mois de juillet.

Autre projet, mais cette fois moins abouti sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération, ajoute la région : "de taille modeste", c'est-à-dire 20 millions de masques par an, "ce projet s’appuie sur d’anciens collaborateurs de l’usine de Plaintel et agrège des acteurs bretons du domaine de la santé, du médico-social et des filières de l'agroalimentaire, du bâtiment et de la naval. Le montage de ce projet pourrait aboutir à un démarrage de production dans 4 à 6 mois et générera une dizaine d’emplois. Guy Hascouet a été missionné par la Région Bretagne pour suivre la faisabilité de ce projet et accompagner ceux qui le portent."