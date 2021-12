Coronavirus : trois semaines de fermeture en plus, coup dur pour les discothèques du Gard

Et trois semaines de rab pour les discothèques du Gard. Elles sont déjà fermées depuis le 7 décembre dernier et devaient rouvrir le 6 janvier 2022. Mais le variant omicron est passé par là. Pour contrer la montée de la pandémie de covid-19, elles resteront fermées trois semaines de plus, comme l'a imposé le gouvernement de Jean Castex. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne : "Le 3 janvier comme les autres secteurs qui ont été annoncés par le Premier ministre, pour trois semaines il y aura la reconduction de la fermeture qui les concernait". Colère des professionnels même si le gouvernement assure qu'ils seront accompagnés. Le gérant de la Comédie à Nîmes, Marco Giner, confie : "ce n'est pas une surprise pour moi, je savais très bien qu'on n'allait pas rouvrir le 6 (janvier). mais je suis dégoûté, fatigué, moralement".

La Comédie, c'est une entreprise d'une dizaine de salariés. "Le principal fautif de la montée du covid en France, ce sont les discothèques, c'est bien connu", ironise Marco Giner. "Ce n'est pas plus dans les discothèques qu'autre part," ajoute-t-il. "La preuve, on est fermé depuis un mois, et les cas augmentent. Ils ne pourront pas dire que c'est nous. on est visé. il y a déjà 300 établissements qui ont fermé quand on a été fermés seize mois".

"On ne peut pas tenir éternellement comme ça" Marco Giner, gérant de La Comédie, à Nîmes

Le gouvernement assure que les professionnels seront accompagnés, peut-être dit le patron du Loft à Uzès, en attendant les factures continuent de courir. Luis Nabais "J'espère qu'elles vont arriver, les aides, mais j'espère que ce ne sera pas trop tard. Et combien ? je ne sais pas non plus".