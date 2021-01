Coronavirus : "Trouver un équilibre en santé publique et santé économique"

La France sera-t-elle reconfinée ? Le gouvernement devrait trancher la question pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 ce mercredi lors d'un conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Les acteurs du monde économique redoutent de devoir subir un confinement strict comme au printemps 2020. En Meurthe-et-Moselle, le président de la Chambre de commerce et d'industrie plaide pour une concertation afin d'adapter les mesures aux territoires. "La même décision ne peut pas s'appliquer de la même manière à Nancy, Strasbourg ou Brest. Tout le monde a sa spécificité", insiste François Pélissier.

Les commerçants de Meurthe-et-Moselle ont déjà été impactés depuis début janvier avec l'avancée du couvre feu à 18 heures. "Le défi des prochains mois est simple : il faut trouver un équilibre entre santé publique et santé économique. L'un ne va pas sans l'autre", analyse François Pélissier. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie reconnaît que l'équation n'est pas simple : "il s'agit de trouver un chemin entre le papier peint et le mur."

Les conséquences psychologiques

Peu importe sa forme et sa durée, le troisième confinement aura des lourdes conséquences sur le moral et le mental des commerçants. C'est l'intime conviction du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle : "Pour les patrons de commerces, le bout du tunnel est reporté de mois en mois. Là les perspectives sont tellement lointaines, je pense aux bars et restaurants, que les gens vont psychologiquement et économiquement sombrer."

Un confinement strict sur l'autel du maintien des capacités hospitalières pour les personnes les plus vulnérables, je crois que ça risque d'apporter un coup fatal à une grande partie de certains domaines économiques - François Pélissier

En cas d'annonce par Emmanuel Macron d'un reconfinement, François Pélissier plaide pour d'avantage de pédagogie pour facilité d'acceptabilité des Français face à ces nouvelles mesures.