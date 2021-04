Coronavirus : trouver un stage ou une alternance depuis un an "c'est peine perdue !" explique Alexia

Depuis un an les jeunes subissent de plein fouet la crise sanitaire. En plus des conditions d'études rendues compliquées par les mesures sanitaires, la recherche d'un stage ou d'une alternance est devenue extrêmement difficile voire impossible. Témoignage d'une étudiante originaire de l'Yonne.

Les jeunes, qu'ils soient lycéens, étudiants ou apprentis subissent de plein fouet la crise sanitaire et économique que nous traversons. Leurs conditions d'études se sont dégradées à cause des mesures sanitaires. Il en va de même pour les examens. Du côté de l'expérience : trouver un stage ou une alternance est presque impossible. Depuis un an, Alexia étudiante en Droit à Dijon recherche désespérément un stage d'observation pour préciser son projet d'étude et étoffer son C.V.

C'est déjà compliqué hors temps de Covid-19, mais là, depuis le Covid-19 c'est peine perdue. ( Alexia )

La jeune fille de 21 ans est un peu lassées, désespérée aussi par ce qui ressemble fort à une quête du Graal qui ne dit pas son nom. Dès la deuxième année de Droit, voulant être prévoyante Alexia s'est lancée dans la recherche de stage. Elle souhaitait absolument découvrir les différents métiers juridiques pour être la plus précise possible dans son orientation en Master. Seulement voilà, depuis un an à Dijon, Auxerre et même à Paris les seules réponses qu'elle reçoit sont négatives. "C'est déjà compliqué hors temps de Covid-19, mais là, depuis le Covid-19 c'est peine perdue." constate-t-elle.

Pour chaque refus, la réponse est peu ou prou la même : le coronavirus ! " On me dit que matériellement, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'avocats qui sont en distanciels, ils n'ont pas forcément le temps parce qu'ils sont aussi débordés. Matériellement, ils n'ont pas la place à cause du Covid-19 puisque du coup ils doivent se restreindre dans les locaux et donc ils peuvent pas accueillir des personnes en plus. " . L'étudiante est compréhensive mais commence à réellement s'inquiéter pour son avenir.

Un stage essentiel pour déterminer son orientation

Ce stage, c'est un gros plus, c'est vital même car d'ici la fin du mois, Alexia va devoir faire son dossier et candidater pour une place en Master. Et elle veut être tout à fait sûre et certaine de son orientation. Sans stage, elle a décidé d'aller vers un Master plus généraliste pour ne se fermer aucune porte. " Peut être que j'aurais préféré faire un Master droit notarial, par exemple, en première année. Mais du coup, je vais préférer m'aventurer vers du général. Après on peut se spécialiser quand même en Master 2 donc rien n'est perdu. Mais si j'avais pu faire un stage dès maintenant, je me serais spécialisée dès la première année de Master" souligne l'étudiante.

Pour ne rien arranger, les partiels à distance l'an dernier ont augmenté le taux de réussite. C'est une bonne nouvelle pour les étudiants mais la conséquence, c'est qu'ils sont plus nombreux à postuler pour une place en Master et plus nombreux aussi à chercher un stage. Cette année.

Informations : France Bleu se mobilise, avec une opération spéciale du 6 avril au 21 mai via la plateforme https://www\.jeunesdavenirs\.fr. Vous pouvez trouver des propositions de stage et d'alternances, ou poster une demande ou une proposition.