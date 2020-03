Coronavirus : un appel à l'aide lancé pour sauver les pêcheurs de Saint-Malo

Les pêcheurs sont en danger estime Edeis, le gestionnaire du port de Saint-Malo qui lance un appel aux supermarchés et hypermarchés du secteur. Il leur demande de se fournir en circuit court alors qu'une grande partie de la pêche est invendue en raison de la fermeture des restaurants.

Les supermarchés et hypermarchés de la région de Saint-Malo doivent aider les pêcheurs qui sont en danger. Edeis, le gestionnaire du port de Saint-Malo, vient au secours d'une profession en grande difficulté. En raison de la fermeture des restaurants, une grande partie de la pêche est invendue. "Or un poisson non vendu par un pêcheur, c'est une pêche sans salaire" écrit le président du groupe Edeis Jean-Luc Schnoebelen dans un communiqué. "Les pêcheurs font partie des professions nécessaires à la vie de la nation en ces temps de crise". Le gestionnaire demande aux grandes surfaces situées autour de Saint-Malo de s'approvisionner en circuit court.

Nouvelle organisation

Le groupe Edeis propose que la Criée de Saint-Malo évolue en approvisionnant directement en produits frais les rayons "Produits de la mer" de la grande distribution dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour du port. C'est toute la chaine logistique du bateau jusqu'aux points de vente qu'il faut conforter au profit de la pêche côtière. Deux enseignes des magasins Système U ont déjà répondu positivement.

Le secteur de la pêche à Saint-Malo ce sont 67 bateaux et 600 marins.