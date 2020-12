Coronavirus : Un bar propose un "passeport santé" pour rouvrir les établissements recevant du public

Frédéric Licois, gérant des bars "No scrum No Win" passe à l'action et propose la mise en place d'un "passeport santé". Le principe : seules les personnes négatives au COVID pourront se rendre dans les bars, les restaurants, les discothèques ou encore les cinémas. Une idée pour relancer l'économie.

Gérant de deux bars parisiens à l'arrêt depuis des semaines, Frédéric Licois n'en peut plus d'attendre "le coup de grâce" sans rien faire. Alors il propose au gouvernement la mise en place d'un passe-droit qui pourrait permettre à tous les établissements recevant du public de retrouver leurs clients en toute sécurité. Il n'y a pas d'autres solutions d'après le gérant du "No scrum no win" (pas de mêlée, pas de victoire), "attendre, c'est mourir" explique-t-il, "on a certes des aides, mais elles ne couvrent pas toutes nos charges fixes. Agir, c'est une question de survie absolue".

Comment ce "passeport santé" fonctionnerait ? Le client présente au commerce un certificat de test négatif fait dans les trois jours précédents et peut bénéficier de tous les établissements normalement fermés. Soit les bars, les restaurants, les théâtres, les cinémas, boites de nuit...

Pourquoi trois jours ?

Le délai d'incubation du Covid-19 étant de 3 à 5 jours, pour Frédéric Licois, c'est donc la période qui permettrait d'assurer aux commerçants que les clients sont bien négatifs au virus. C'est l'annonce d'un partenariat franco-français entre la société SICPA (une entreprise de services d'authentification, d'identification et de traçabilité sécurisés) et le laboratoire BioSpeedia (assurant une fiabilité de leur test à 97 %) qui aurait donné cette idée à Frédéric. En effet, pour éviter la falsification des résultats de test, BioSpeedia propose sur ses certificats un QR code sécurisé et modifiable uniquement par les autorités compétentes.

Un projet, si accepté par l'exécutif, qui demanderait d'être d'abord expérimenté avant une mise en service généralisée. Mais Frédéric ne se fait pas d'illusion : "je sais très bien que mon commerce n'est pas le profil idéal pour tester ce nouveau processus. Mais qu'importe si je ne fais pas parti des premiers à le tester, l'important, c'est qu'il puisse aider tout le monde et nous aider à nous en sortir."