Les professionnels de la restauration, de l'artisanat et de l'hôtellerie demandent notamment un soutien économique "rapide et massif" de l'Etat pour subvenir aux fermetures causées par le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus.

Coronavirus : en Picardie, un choc "d'une extrême violence" pour les restaurateurs, hôteliers et artisans

Le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus ce samedi 14 mars impose la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les commerces non-essentiels. Sur décision du Premier ministre Edouard Philippe, les restaurants, les discothèques, les cinémas ou encore les bars ont baissé le rideau, depuis ce dimanche matin minuit. "Des conséquences majeures" sont inévitablement à prévoir pour les différentes branches de l'économie en Picardie. En première ligne notamment, les professionnels de la restauration, de l'artisanat et de l'hôtellerie.

Des aides économiques à prendre de toute urgence

Surpris par le timing du passage au stade 3 de la lutte contre le Covid-19, les commerçants comprennent quand même les mesures sanitaires drastiques imposées par le gouvernement. Mais le soutien économique doit être "rapide et massif". Car le choc est d'ores et déjà "d'une violence extrême" selon Christophe Duprez, le président de l'UMIH de la Somme, le syndicat des hôteliers et restaurateurs, qui était notre invité ce dimanche matin à 8h10 sur France Bleu Picardie.

Christophe Duprez exige un report systématique des charges fiscales pour toute activité commerciale sur le mois de mars. Pour le président de l'UMIH, il faut également un système d'aide pour les propriétaires fonciers, qui louent leurs bâtiments aux commerçants. Car la situation inquiète, notamment au sud de la Picardie, dans l'Oise, un département déjà au ralenti depuis l'apparition d'un foyer de coronavirus il y a un peu plus de deux semaines.

Christophe Duprez, président de l'Union des Métiers de l'Industrie et de l'Hôtellerie (UMIH) de la Somme Copier

"Eviter des fermetures massives dans les entreprises de l'artisanat"

Les aides doivent aussi se concentrer sur les professions artisanales selon Laurent Rigaud, le président de l'Union des entreprises de proximité (U2P), représentant des métiers de l'artisanat dans les Hauts-de-France.

"Il faut éviter une fermeture massive des salons de coiffures, des fleuristes ou encore des ateliers de cordonnerie". Face à la crise, il faut donc rassurer les commerces et les entreprises. Pour Laurent Rigaud, la nécessité est d'"accompagner les comptables dans les petites entreprises". Et aussi d'assurer "un revenu de survie minimum."

"Dans l'artisanat, les entreprises, n'ont généralement que deux à trois semaines d'avance de trésorerie. Il faut une aide économique directe sinon des entreprises vont mourir en masse !" Laurent Rigaud.

Généraliser la livraison de repas en drive pour les restaurateurs

Conséquence d'une situation inédite, les restaurateurs veulent quant à eux généraliser le système de drive, pour continuer à livrer des repas. Une façon d'écouler le stock des denrées alimentaires, d'abord prévu pour la clientèle ce dimanche 15 mars, finalement inutilisable. Notez que pour l'instant, les marchés alimentaires de plein air restent maintenus.