Coronavirus : un collectif de restaurateurs du Pays Basque dénonce la "lenteur administrative" des aides

Le collectif des restaurateurs basques "Kasu ostalariak kexu" sera reçu lundi prochain par le nouveau sous-préfet de Bayonne, Philippe Le Moing-Surzur. Le groupe avait interpellé par courrier les services de l'Etat cette semaine, au sujet des difficultés administratives auxquels les établissements sont confrontés, notamment pour percevoir leurs aides.

"Des lenteurs administratives" alors que la situation est déjà plus que complexe dénonce Karine Orellana, gérante d'un salon de thé à Saint-Pée-sur-Nivelle et porte-parole du collectif. Elle était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce jeudi matin.

Certaines aides toujours en attente

"On s'est rendus compte au niveau du Pays Basque Nord que nous avions beaucoup de difficultés avec les administrations publiques notamment pour le fonds de solidarité, mais aussi avec l'Urssaf et la Direccte pour le chômage partiel." explique la porte-parole, qui pointe une différence entre le premier et le deuxième confinement.

"Cela s'est très bien passé pour le premier confinement et arrivé au deuxième c'est de plus en plus plus et compliqué, c'est une lenteur administrative, justifie-t-elle. On est en février et certains n'ont toujours pas touché l'aide de décembre. On a su hier par rapport au mois de janvier qu'on pourra faire la demande qu'à partir de la fin du mois. Les échéances sont beaucoup trop longues, on commence à payer nos charges en début de mois, et les aides qu'on reçoit ne paient pas l’intégralité des charges."

Un besoin d'accompagnement pour la réouverture

Karine Orellana parle aussi d'un besoin d'accompagnement lorsque les établissements pourront rouvrir, en prenant comme exemple la période estivale entre deux confinements : _"tout le monde le dit, reprendre le travail a été très anxiogène. On savait pas ce qu'il fallait faire", _explique-t-elle en évoquant des protocoles sanitaires lourds.

"On a eu des confrères qui ont eu la gendarmerie tous les soirs devant leur établissement tout l'été, ça met une pression considérable," explique la porte-parole qui aimerait que "les contrôles soient fait à des endroits où il y en a peut être vraiment besoin aussi."