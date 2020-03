Coronavirus : Laval Agglomération veut donner un coup de pouce à l'économie locale mal en point

Laval Agglo a proposé ce lundi 30 mars plusieurs dispositifs en soutien à l'économie locale et aux entreprises de l'agglomération lavalloise. Celles-ci doivent faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus et du confinement.

Création d'un fonds local d'urgence

En plus des aides prévues par l'Etat, Laval Agglo veut apporter un soutien financier aux petites entreprises du commerce et de l'artisanat installées sur les 34 communes de l'agglomération. Il serait de 1 500 € pour les entreprises de moins de cinq salariés, de 2 000 € pour celles entre six et dix salariés. Ces professionnels devraient alors justifier d'une baisse de chiffres d'affaire dont le montant reste encore à définir.

Suspension ou suppression de loyers

Laval Agglomération envisage de supprimer certains loyers ou de les suspendre et de les étaler pour les entreprises marchandes de moins de 50 salariés à qui elle loue des locaux. Il s'agirait par exemple de celles installées au Technopôle ou sur la zone de la Gravelle. Ces mesures sont pour l'instant pensées pour les mois d'avril, mai et juin.

Entre 1,5 et 2 millions d'euros prévus

La création de ce fonds local d'urgence et de ces dispositifs sur les loyers correspondent actuellement à une enveloppe entre 1,5 et 2 millions d'euros. Ce montant doit encore être validé.

Création d'une plate-forme pour le partage de main-d'oeuvre

D'ici la fin du mois de mars, une plate-forme devrait voir le jour sous la houlette de Laval Economie pour mettre en relation les entreprises de l'agglomération lavalloise. L'idée est de proposer, sur la base du volontariat, des échanges de main-d'oeuvre.

Un commerçant du centre-ville qui par exemple ne peut pas ou peine à faire travailler un de ses salariés à temps plein en cette période de confinement pourrait alors envisager de "prêter" ce salarié. Cela pourrait alors aider l'industrie agro-alimentaire qui a de son côté des besoins de main-d'oeuvre.