Coronavirus : un député du Cher fait des propositions pour soutenir la filière viticole

Chute des exportations, fermeture des restaurants et baisse de la vente aux particuliers : le secteur viticole souffre de l'épidémie de Covid-19 et de ses conséquences sur l'économie. A cela se rajoutent depuis ces derniers mois les taxations américaines et le Brexit.

François Cormier-Bouligeon, député La République en Marche du Cher, fait plusieurs propositions pour venir en aide à l'ensemble de la filière viticole : exonération de charges, autorisation des travailleurs détachés pour compléter la main d'oeuvre locale, aide exceptionnelle au stockage, prise en charge partielle des intérêts intercalaires...

Des suggestions de mesures dont François Cormier-Bouligeon a fait part au ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Le député du Cher "félicite le ministre de l’Agriculture pour avoir obtenu des mesures européennes d’urgence économique pour l’agriculture, mais appelle à la poursuite des efforts nationaux et européens dans le domaine viticole".