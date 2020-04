Coronavirus : un entrepreneur de l’Yonne veut commercialiser un appareil de décontamination

Alexandre Thépaut, travaille entre Canton en Chine et Coulanges-sur-Yonne depuis presque 7 ans. Après l'importation de châteaux gonflables, il se lance maintenant dans la commercialisation d’un système chinois de décontamination par nébulisation.

Alexandre Thépaut à un pied en Chine depuis 2013. Cet entrepreneur possède à Canton, au sud du pays, une entreprise d'import-export et des parts dans une usine de structures gonflables. Lui qui se rend régulièrement dans l’Empire du milieu, n’y a pas remis les pieds depuis janvier à cause du coronavirus.

Il ne s’est pas arrêté de travailler pour autant. L’ampleur de la crise que nous traversons, l’a amené à développer un nouveau projet pour décontaminer les locaux et les surfaces.

Un système de décontamination par nébulisation

Dans son activité liée aux parcs pour enfants, il lui est arrivé de vendre des appareils pour décontaminer les boules des piscines à balles. La machine aspire les balles et les décontamine grâce à un système de brouillard.

Avec l’épidémie, il a eu l’idée de demander à l’usine chinoise qui fabrique cet appareil de le modifier pour propulser ce brouillard décontaminant à l’extérieur. "De nébuliseur, qui se présente sous la forme d’un gros aspirateur sur roulettes, crée un nuage de particules extrêmement fines, sans humidifier les surfaces. Il peut être utilisé par exemple sur des claviers d’ordinateur ou des objets qui n’acceptent pas l’humidité", détaille l'entrepreneur.

Alexandre Thépaut, entrepreneur dans l'Yonne, travaille une partie de l'année en Chine © Radio France - Thierry Boulant

Un changement de mentalité après le confinement

Le prototype arrivera en France la semaine prochaine et le premier container (avec 108 machines) devrait suivre. Alexandre Thépaut mise sur un changement des mentalités et l'arrivée de nouveaux besoins quand le confinement sera levé pour développer ce marché.

"Je pense que les gens seront un peu traumatisés par cet épisode et que ce genre de machine sera utilisé quotidiennement", analyse notre entrepreneur icaunais. "Si je prend l’exemple des salles de sports à Auxerre. Il y en a onze. Les pratiquants réfléchiront désormais avant de soulever de la fonte en se disant que quelqu’un plein de sueur est passé avant. Ce qui fera peut-être la différence entre ces salles de sports, ce sera la communication faite autour de la décontamination quotidienne des installations."

La commercialisation de ce système de décontamination se fera à partir du mois de juin et s’adressera aux entreprises et aux collectivités pour un prix situé entre 1600 et 2000 euros.