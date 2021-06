Coronavirus : un fond d'aide pour les cafetiers et restaurateurs lancé par l'Agglo Pays Basque

Si le service en salle a repris depuis le 9 juin dernier, certains cafetiers et restaurateurs ont toujours la tête sous l'eau à cause du Covid-19 et des mesures sanitaires prises. En ce sens, et parce que certains n'ont pas non plus reçu les aides de l'Etat, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a voté ce samedi en séance plénière un fond d'aide pour accompagner les établissements les plus fragiles (169 voix pour, 13 contre et 20 abstention).

700 établissements éligibles

Ce dispositif prend la forme d’une subvention d’un montant forfaitaire de 400 euros par établissement. Une série de critères a été mis en place. Un millier de cafetiers et restaurateurs sont référencés au Pays basque. 700 seraient éligibles

un maximum de cinq salariés en équivalent temps plein

dont l'activité n'est pas saisonnière

qui ont débuté leur activité avant le 1er mars 2020

qui ne sont pas locataires auprès d'un bailleur social ou public

ayant sollicité les mesures de soutien gouvernementales (fonds national de solidarité au titre des mois de novembre 2020 à mars 2021)

dont la société présente un bénéfice n'excédant pas 40.000 euros au titre du dernier exercice clos pour les entreprises réalisant moins de 250.000€ hors-taxe de chiffre d’affaires, et inférieur à 60.000 euros pour celles réalisant plus de 250.000€ HT de chiffre d’affaires

Ce dispositif d’aide sera instruit en procédure accélérée, (deux/trois semaines), par les services du développement économique à la CAPB, au fur et à mesure de l’arrivée des dossiers de demande sur une plateforme numérique dédiée. Le site internet ouvrira ce lundi 21 juin via celui de l'Agglo Pays Basque. Le règlement de la subvention s’effectuera en un seul versement.

Plutôt que la CFE

Une enveloppe budgétaire de 280.000 euros est inscrite au budget 2021 du Conseil d'Agglomération Pays Basque pour permettre la mise en place de ce dispositif d’aide auprès des bénéficiaires.

Depuis janvier, les échanges avaient débuté entre la CAPB et les représentants des restaurateurs/cafetiers basques. Ces derniers avaient alors poussé fort pour une annulation de la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Finalement, un consensus a été trouvé autour de ce fond d'aide.

à lire aussi Coronavirus : exonération partielle de la taxe professionnelle pour les cafetiers restaurateurs du Pays Basque