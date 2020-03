Coronavirus : un horticulteur sarthois va jeter 1 million de tulipes à la poubelle

Faute de commandes depuis le début du confinement, le groupe Bigot Fleurs, installé à Allonnes près du Mans, ne parvient plus à vendre ses tulipes et ses roses. Le patron craint la faillite à très court terme.

Depuis le début du confinement, ses tulipes et ses roses partent à la poubelle, "500.000 par jour", précise Nicolas Bigot, le patron de Bigot Fleurs à Allonnes.

Pour alerter les autorités et ses clients, Nicolas Bigot s'apprête à jeter 1 million de tulipes ce lundi. Un geste fort et désespéré, "je ne peux pas laisser le coronavirus tuer mon entreprise, sans réagir, sans rien faire", déplore-t-il.

90% des commandes sont annulées

Depuis une semaine, l'horticulteur ne peut plus vendre sa production, 90% de ses commandes sont annulées. Impossible de vendre aux grossistes et aux fleuristes qui ont du fermer leurs portes.

130 salariés de l'entreprise sont au chômage partiel - Nicolas Bigot

Impossible aussi de vendre à la grande distribution, qui ne propose plus de fleurs en magasin pour se concentrer sur les produits de première nécessité et l'alimentaire.

"On est vraiment dans la pire des situations. Acheter des fleurs ce n'est pas vital surtout en ce moment. Le problème c'est que cette production est périssable. Il faut que les fleurs reviennent vite dans les magasins. De nombreuses entreprises d'horticulture risquent de fermer dans les 15 jours, trois semaines à venir", s'alarme le directeur général de Bigot fleurs.

130 salariés au chômage partiel en France

"Notre entreprise existe depuis trois générations, c'est 60 ans de travail qui s'envolent comme ça", regrette Nicolas Bigot. Pour l'heure, le patron a été forcé de mettre 130 de ses 150 salariés en France au chômage partiel. "Au Kenya, on a 1.000 salariés. Que vont devenir ces gens là?", s'inquiète-t-il. Selon lui les aides économiques accordées par l'Etat et la région ne suffiront pas, "on nous parle de reports de charges, de gels des crédits, mais ce n'est pas adapté à notre filière horticole, on sait que ça ne suffira pas".

Des fleurs pour les hôpitaux

Depuis quelques jours, l'entreprise envoie des dans tous les hôpitaux de France. "Quitte à les jeter, autant égayer le quotidien des personnels soignants", s'exclame le patron.