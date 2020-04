Coronavirus : un maillot dédicacé par Kylian Mbappé aux enchères au profit des résidents des Ehpad

View this post on Instagram

Nous sommes heureux de vous annoncer ce matin une vente caritative exceptionnelle : LES TALENTS S’ENGAGENT au profit de sosehpad.fr #sosehpad. À l’initiative de @laurencebenaim x @tajan_auction : ‪21 - 27 avril 2020‬ sur Tajan online. 200 LOTS D’AMOUR, DE MÉMOIRE ET DE LIEN . DES DONATEURS D’EXCEPTION . UNE CAUSE QUI NOUS TIENT À COEUR . DES ENCHÈRES DEPUIS CHEZ VOUS #lestalentssengagent #tajanauction #laurencebenaim #sosehpad ‪CATALOGUE DISPONIBLE SUR TAJAN ONLINE DANS LA JOURNÉE‬ #staytuned ;) #charitysale #charityevent #auction #covid #ehpad #bidnow #bidonline