Coronavirus : un maxi porteur avec 150 tonnes de matériel sanitaire annoncé à l'aéroport de Vatry ce dimanche

Des masques et du matériel sanitaire commandés dans le cadre de la crise liée au coronavirus arrivera ce dimanche matin par les airs. Un Antonov se posera à Vatry. L'Antonov An-225 Mriya, le plus long et le plus lourd avion du monde va transporter 150 tonnes de matériel sanitaire. Le 30 mars dernier, huit millions de masque sont déjà arrivés de Chine par avion à l'aéroport de Vatry. Le nom de l'entreprise privée qui a passé commande n'a pas été dévoilé.

L'une des plus longues pistes d'Europe

Si l'aéroport de Vatry a été fléché pour recevoir l'Antonov, c'est parce qu'il possède l'une des plus longues piste d'Europe et à proximité de Paris. Il dispose aussi d'une plate-forme spécialisée dans l'accueil des gros porteurs.