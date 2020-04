Coronavirus : un nouvel appel au volontariat pour venir en aide aux soignants dans les Ardennes

Les personnels de certains établissements sanitaires et médico-sociaux ardennais ont à nouveau besoin de renforts. La préfecture des Ardennes et l’ARS lancent un appel au volontariat ce mercredi.

"La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 génère des tensions de personnels dans certains établissements sanitaires et médico-sociaux ardennais. Or ces besoins en effectifs rencontrent aujourd’hui des difficultés à être satisfaits malgré la mise en place, dès le début de la crise, de plateformes permettant de recenser les personnels de santé volontaires", précise la préfecture des Ardennes et l'Agence régionale de santé (ARS) dans un communiqué.

Les besoins sont nombreux notamment dans les Ehpad du département. La préfecture et l’ARS recherchent principalement des infirmiers, aide-soignants, auxiliaires de vie et des agents de service hospitalier, "en capacité de se libérer dès à présent pour venir renforcer les effectifs des structures de santé et médico-sociales".

Des solutions pour le transport entre le domicile et l’établissement peuvent être proposées, précise la préfecture des Ardennes. Si vous êtes volontaire, vous pouvez vous faire connaitre et envoyer vos disponibilités à l’adresse suivante : ars-grandest-dt08-covid19@ars.sante.fr