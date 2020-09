Coronavirus : un patron sarthois appelle à acheter des masques français

"Achetez français !" : c'est l'appel lancé par Paul Martin-Lalande, le dirigeant de Femilux. Son entreprise, située à Brûlon à l'ouest du Mans et spécialisée dans le prêt-à-porter féminin de luxe, s'est lancée dès le confinement dans la fabrication de masques en tissu. Sauf que les commandes se sont brutalement effondrées au début de l'été. "Au plus fort, on fabriquait à peu près 40.000 masques lavables par jour. Et on est passé en l'espace de deux, trois jours, de 40.000 à 1.000", raconte le patron.

Paul Martin-Lalande, patron de Femilux et masqué "français" © Radio France - Soisic Pellet

L'arrivée de la concurrence étrangère

La faute à la réouverture des frontières selon Paul Martin-Lalande. En juin, "on a vu déferler des masques venant de l'étranger", explique-t-il. Un peu moins chers à l'achat, mais "plus ou moins homologués et plus ou moins bien fabriqués" selon le chef d'entreprise sarthois. "On ne connait pas les conditions de fabrication de ces masques", estime-t-il, "à la fois les conditions sanitaires, et qui les fabriquent, est-ce que ce sont des enfants ?" Sauf que cette concurrence a eu un impact sur le nombre de commandes, beaucoup moins importantes donc. De la part des particuliers, des entreprises mais aussi des collectivités locales qui n'achètent plus en ce moment chez Femilux.

Des emplois supprimés

Avec la chute des ventes, le patron de l'entreprise sarthoise n'a pas pu garder certains employés, embauchés exprès pour la fabrication des masques, "40 personnes en CDD", précise-t-il. Du matériel avait également été investi et des employés qui travaillaient normalement dans le prêt-à-porter avaient été formés pour les masques. "200 personnes étaient mobilisées, mais aujourd'hui on est à 10."

C'est comme quand on a le choix entre une barquette de fraises française ou étrangère : on achète français

Paul Martin-Lalande demande donc aux familles mais aussi aux services de l'Etat de "faire un effort" et "d'acheter français". "Sur des petites choses comme ça, il faut le faire. C'est comme quand on a le choix entre une barquette de fraises française ou une étrangère, on prend la française", assure le patron sarthois. Une reprise de l'activité qui permettrait à l'entreprise d'embaucher, cette fois en CDI, une centaine de personnes.